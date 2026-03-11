"우린 8강 확정" 미국 감독, 이탈리아에 패하고 "실언했다"

▲ 마크 데로사 미국 야구대표팀 감독

한국 야구에 환희를, 타이완과 호주 야구에 좌절을 안겼던 실점률이 '지구 최강'을 자부하던 미국에도 영향을 줍니다.미국은 오늘(11일) 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨 파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) B조 이탈리아전에서 8대 6으로 졌습니다.미국이 졌다는 사실만으로 큰 화제지만, 경기 전 마크 데로사 미국 야구대표팀 감독의 인터뷰 때문에 더 큰 논란이 되고 있습니다.3전 전승을 달리던 미국은 이탈리아에 덜미를 잡혀 3승 1패로 1라운드를 마쳤습니다.데로사 감독은 이탈리아전을 앞두고 MLB 네트워크와 인터뷰에서 "우리는 이미 8강 진출을 확정했지만, 묘하게도 이탈리아를 꼭 이기고 싶다. 대진 일정을 고려하면 중요한 경기"라고 말했습니다.그러나 미국은 아직 8강 티켓을 확보하지 못했습니다.내일 이탈리아와 멕시코 경기에서 멕시코가 승리할 경우 미국까지 3개 팀이 3승 1패가 됩니다.WBC 조별리그에서는 5개 국가 가운데 상위 2개 팀이 8강 티켓을 얻습니다.순위 결정 방식은 승률∼승자 승∼실점률∼자책점률∼타율∼추첨 순입니다.3승 1패 팀이 3개 나올 경우 승자 승으로 순위를 가릴 수 없어서 실점률을 봐야 합니다.바로 C조의 한국이 '바늘구멍'을 뚫고 8강에 진출한 방법입니다.호주와 최종전에서 '2실점 이내·5점 차 이상 승리' 조건을 충족해야 조 2위를 확보할 수 있었던 한국은 극적인 7대 2 승리를 따내고 8강전이 열리는 마이애미행 비행기를 탔습니다.미국은 '멕시코가 4점 이내로 득점하고 이탈리아전에서 승리'하면 실점률 때문에 조 3위로 탈락합니다.한 마디로 멕시코가 투수전 끝에 이탈리아를 잡으면 두 팀이 나란히 8강에 올라가는 겁니다.다만, 이탈리아가 멕시코에 승리하면 미국과 이탈리아가 진출하고, 멕시코가 5점 이상 득점해 승리하면 미국과 멕시코가 8강에 올라갑니다.이러한 지적에 데로사 미국 감독은 경기 후 기자회견에서 "실언했다. 경우의 수 계산을 완전히 착각했다. 득점과 실점을 따져가며 계산해보면 우리가 탈락하는 상황도 있다"며 사과했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)