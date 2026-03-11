'호퍼스', 개봉 첫주 1315억 벌어…'코코' 이후 픽사 오리지널 작품 최고 흥행

디즈니·픽사 애니메이션 '호퍼스'가 개봉 첫 주 북미 박스오피스 1위를 달성하며 글로벌 흥행 신호탄을 쐈다.



북미 박스오피스 모조(Mojo)에 따르면 '호퍼스'는 북미 개봉 첫 주말 약 4,600만 달러(한화 약 687억 7,460만 원)의 흥행 수익을 기록하며 박스오피스 1위에 올랐다. 여기에 글로벌 시장에서도 무려 8,800만 달러(한화 약 1,315억 4,240만 원)의 흥행 수익을 거두며 디즈니·픽사의 새로운 오리지널 히트작의 탄생을 알렸다.



이번 성적은 2017년 흥행 신드롬을 일으킨 '코코' 이후 픽사 오리지널 작품 중 최고 오프닝 흥행 기록이자 국내에서 724만 관객을 동원한 '엘리멘탈'의 북미 오프닝 수치를 뛰어넘는 성과로 더욱 의미를 더한다.



이에 앨런 버그먼 디즈니 엔터테인먼트 회장은 "'호퍼스'는 픽사의 놀라운 팀이 만들어낸 훌륭한 오리지널 영화이며, 관객들이 친구와 가족과 함께 극장을 찾아 이 작품을 즐기고 있는 모습을 보게 되어 매우 기쁘다"며 특별한 소감을 전했다.



국내에서는 지난 3월 4일 개봉해 박스오피스 2위에 올라있다. 누적 관객 수는 33만 명이다.



'호퍼스'는 사람의 의식을 동물 로봇에 담는 '호핑' 기술을 통해 로봇 비버가 된 소녀 '메이블'이 놀라움 가득한 동물 세계에 잠입해 예상치 못한 모험을 펼치는 픽사의 상상력이 가득한 애니멀 어드벤처. 전국 극장에서 만나볼 수 있다.