뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

금감원, 보험사·GA 검사 강화…'1,200% 수수료' 위반 집중 점검

박재현 기자
작성 2026.03.11 14:57 조회수
금감원, 보험사·GA 검사 강화…'1,200% 수수료' 위반 집중 점검
▲ 금융감독원

금융감독원이 올해 보험업계 과도한 판매수수료와 보험대리점(GA) 리스크 등을 집중 검사합니다.

금융감독원은 11일 보험회사와 법인보험대리점(GA), 보험협회 관계자 등이 참석한 가운데 '2026년도 보험 부문 금융감독 업무설명회'를 열고 이 같은 감독·검사 방향을 설명했습니다.

금감원은 올해 검사에서 상품 설계, 판매, 사후관리, 내부통제, 부채평가 등 보험 영업 전반을 점검할 방침입니다.

특히 판매 단계에서는 과도한 판매수수료 지급 등 시장 질서를 저해하는 행위를 집중적으로 들여다볼 계획입니다.

보험 설계사에게 지급되는 수수료가 보험료의 1,200%를 넘지 못하도록 한 '1,200%룰' 준수 여부와 함께 작성·경유·승환 계약 등 불건전 영업 행위도 주요 검사 대상입니다.

상품 설계 단계에서는 과당 경쟁을 유발할 수 있는 상품 개발 내부통제 체계와 상품위원회, 최고소비자책임자(CCO)의 역할 적정성 등을 점검합니다.

보험금 지급 단계에서는 의료자문과 손해사정 업무를 포함한 보험금 심사·지급 체계를 전반적으로 점검하고 개인정보 보호 운영 실태도 확인할 계획입니다.

금감원은 보험부채 평가의 적정성 확보를 위해 핵심 계리가정과 보험부채 산정 과정에 대한 감리도 강화할 방침입니다.

한편, 금감원은 소비자 보호를 위한 보험 감독 혁신 방안도 밝혔습니다.

과도한 보장금액 설정 방지를 위해 상품 사전 신고 대상을 확대하고 '보장금액 산정 가이드라인' 적용 대상을 중증질병 등까지 포함하는 방안을 추진합니다.

민원 관리 목표제 등을 통해 분쟁 감축을 유도하고, 자동차보험 보장 시 장기치료 필요성 여부를 검토하는 방안도 검토합니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
박재현 기자 사진
박재현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지