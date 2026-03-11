손흥민 7호 도움…LAFC, 북중미챔피언스컵 16강 1차전 무승부

▲ 현지시간 10일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)의 BMO 스타디움에서 열린 로스앤젤레스FC(LAFC)와 LD 알라후엘렌세(코스타리카)의 경기

미국프로축구 메이저리그사커(MLS)에서 뛰는 손흥민이 시즌 7호 도움을 올렸지만 LAFC의 개막 이후 연승 행진은 중단됐습니다.LAFC는 오늘(11일) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)의 BMO 스타디움에서 열린 LD 알라후엘렌세(코스타리카)와의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 16강 1차전 홈 경기에서 1대 1로 비겼습니다.전반 44분 알레한드로 브란에게 선제골을 내주고 끌려가다 후반 11분 손흥민의 도움으로 드니 부앙가가 동점 골을 뽑아 승부를 원점으로 돌렸습니다.오늘 무승부로 LAFC의 올 시즌 개막 이후 공식전 연승 행진은 5경기로 중단됐습니다.LAFC는 오늘 경기 전까지는 구단 최초로 MLS 개막 3연승을 포함해 시즌 5전 전승의 신바람을 냈습니다.CONCACAF 챔피언스컵은 북중미카리브해 지역 최고 권위의 남자 클럽 축구대항전입니다.안방에서 경기를 지배하고도 아쉬운 무승부를 거둔 LAFC는 오는 18일 열릴 원정 2차전에서 8강행 티켓 획득에 도전합니다.오늘 도움을 추가하면서 손흥민이 올 시즌 공식전 6경기를 뛰며 쌓은 공격포인트는 8개(1골 7도움)로 늘었습니다.손흥민은 MLS 3경기에서 3도움을 올렸고, CONCACAF 챔피언스컵 3경기에서 1골 4도움을 기록했습니다.다만, 지난달 18일 레알 에스파냐(온두라스)와의 챔피언스컵 1라운드 1차전 원정경기에서 페널티킥으로 시즌 마수걸이 득점을 올린 뒤로는 5경기 연속 골 맛을 못 봤습니다.알라후엘렌세는 코스타리카 리그 강호로, 북중미 챔피언스컵에서도 두 차례(1986, 2004년) 우승했고 올 시즌 현재 자국 1부 리그 1위를 달리고 있습니다.2025 중앙아메리칸컵 우승으로 이번 대회 16강에 직행했습니다.손흥민은 LAFC의 4-3-3 대형에서 최전방에 배치돼 부앙가, 티머시 틸먼과 함께 삼각 편대를 형성했습니다.LAFC는 '선수비 후역습' 전략으로 맞선 알라후엘렌세를 일방적으로 몰아붙였지만 상대의 두꺼운 수비벽을 좀처럼 뚫지 못했습니다.집중 견제에 시달린 손흥민은 전반에 세 차례 슈팅을 시도했지만 모두 수비벽에 막혔습니다.전반 9분 페널티아크 왼쪽에서 오른발로 감아 찬 공은 수비수를 맞았고, 전반 26분 페널티아크 정면에서 시도한 오른발 프리킥도 수비벽에 걸렸습니다.이어 재차 시도한 왼발 논스톱 슛도 수비수에게 걸렸습니다.전반 29분 세르지 팔렌시아의 골 지역 오른쪽 오른발 슈팅을 비롯해 부앙가, 라이언 포티어스 등의 연이은 슈팅은 상대 골키퍼 워싱턴 오르테가의 선방에 막혔습니다.그러다가 잔뜩 웅크렸던 상대에 불의의 일격을 당했습니다.전반 44분 알라후엘렌세의 역습에서 오른쪽에서 올라온 크로스를 수비가 머리로 걷어냈지만 페널티아크 오른쪽에서 기다리던 브란이 떨어지는 공을 그대로 오른발 슈팅으로 연결해 LAFC 골문 왼쪽 하단에 꽂았습니다.알라후엘렌세의 전반전 유일한 슈팅이 선제골로 연결되면서 LAFC는 전반을 1대 0으로 끌려간 채 마쳤습니다.후반 들어서도 LAFC가 공세를 이어갔습니다.그러나 후반 7분 손흥민이 페널티아크 안에서 오른발로 슈팅한 공은 수비수를 스쳐 코너 아웃됐고, 손흥민의 코너킥에 이은 은코시 타파리의 헤딩슛은 골키퍼 정면으로 향했습니다.계속 상대 골문을 두드리던 LAFC는 후반 11분에 가서야 손흥민과 부앙가가 동점 골을 합작하면서 승부를 원점으로 돌렸습니다.손흥민이 페널티지역 정면에서 골 지역 왼쪽으로 내준 공을 부앙가가 오른발로 마무리했습니다.이후 후반 25분 손흥민의 오른발 중거리 슛이 골키퍼 정면으로 향했고, 5분 뒤 골문 앞에서 득점 기회를 잡은 손흥민의 오른발 슛은 제대로 발에 맞지 않아 골키퍼에게 잡혔습니다.LAFC는 끝내 추가 득점에 실패하면서 무승부로 만족해야 했습니다.(사진=게티이미지)