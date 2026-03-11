일본 오사카 도심 초대형 파이프 '불쑥'…"지진 전조?" 무슨 일

일본 오사카 도심 한복판에서 지름 5미터에 달하는 초대형 파이프가 지면을 뚫고 솟아오르는 사고가 발생했습니다.



일본 닛테레 등 현지 언론에 따르면 오늘(11일) 오전 6시 50분쯤 경시청에 "기타구 우메다역 근처 도로에서 파이프가 솟아올라 콘크리트가 떨어져 나가고 있다"는 신고가 접수됐습니다.



이 파이프는 지름 5미터, 길이 약 30미터의 빗물 처리 수도관으로, 바로 위에 고가도로가 지나고 있어 더 높이 솟아올랐다면 충돌할 수 있는 일촉즉발의 상황이었습니다.



신고를 받고 출동한 소방 당국은 파이프에 구멍을 뚫어 물을 주입했고, 이 파이프는 18미터가량 솟아올랐다가 현재 서서히 하강하고 있는 것으로 전해졌습니다.



이 여파로 인근 도로 양방향 600미터 구간의 차량 운행이 통제돼 극심한 정체가 빚어졌습니다.



오사카시 건설국은 인근 하수도 공사가 영향을 준 것으로 보고 자세한 사고 원인을 조사하고 있습니다.



