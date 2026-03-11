[여담야담] '공소취소 거래설'에 여권 발칵…김용태 "민주파출소 뭐하나"

[주영진 뉴스브리핑]



■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원

● '거래설' 제기에 '발칵'~● 민주, '국정조사' 요구



박성준/더불어민주당 의원

"미, 트럼프 당선 후 트럼프 사건 공소 취소해"

"윤 정권, 검찰을 도구화해 정적 제거해"

"국회가 견제받지 않은 권력의 기획수사 바로잡아야"



김용태/국민의힘 의원

"이재명 정권, 공화정 무너뜨린 윤 정권 닮아가"

"억울함 있다면 국정조사 대신 절차 안에서 호소해야"



최선호/SBS 논설위원

"최근 국회 '뉴노멀' 상황 자주 벌어져"

"수사 중인 사안은 국정조사 않는 게 관례"

"국정조사 열려도 답변 회피로 실효성 없을 우려 높아"



● '공소 취소 거래설' 제기~'검찰개혁' 충돌 계속



박성준/더불어민주당 의원

"전체적인 맥락 따져야…왜 대통령 끌어들이나 의문"

"기사의 완결성 없어…개인 생각으로 대통령 흔들기"

"파장 큰 사안…정확한 팩트와 출처 밝혀야"

"기자는 해석 아닌 팩트 전달해야…보도내용 도 넘어"

"민주, 검찰개혁 이견 많지만 최종안 나오면 모두 수용할 것"



김용태/국민의힘 의원

"거래설 논란, 이 대통령이 직접 '공소 취소' 관련 입장 밝혀야"



최선호/SBS 논설위원

"복수의 증언과 당사자 입장까지 나와야 '팩트'"

"의혹 제기 기자가 후속 보도 통해 진실 밝히고 책임 소재도 밝혀야"

"'거래설' 의혹 제기, 이 대통령이 연일 '개혁 신중론' 밝힌 후 나와"

"민주 강경파, 이 대통령에게까지 각 세우는 상황"



(SBS 디지털뉴스부)