국토부, 경유 유가연동보조금 4월 말까지 연장…지급 비율도 70%로

전형우 기자
작성 2026.03.11 14:11 조회수
▲ 화물기사

국토교통부는 고유가로 인한 교통·물류업계의 어려움을 줄이기 위해 유가보조금 지급 지침을 개정해 지난 2월 말 만료된 경유 유가연동보조금을 4월 말까지 2개월간 연장해 지급한다고 11일 밝혔습니다.

이달 1∼10일 이미 구매한 경유에 대해서도 소급해 보조금을 지급합니다.

아울러 기존에는 기준 금액인 L당 1천700원 초과분의 50%만 지원했으나 지급 비율도 70%로 상향할 계획입니다.

새 지침은 이달 중 적용해 지난 1일 이후 구매분까지 소급 적용할 예정입니다.

이에 따라 경유 가격이 기준 금액인 L당 1천700원을 넘는 경우 초과분의 70%를 정부가 지원합니다.

예를 들어 경유 가격이 L당 1천900원이면 기준 금액을 뺀 200원의 70%인 140원(L당)을 지원합니다.

지급 한도는 L당 183원입니다.

유가연동보조금은 유가 급등 시 유류비가 운송원가에서 차지하는 비중이 25∼40% 사이로 높은 경유 화물차, 노선버스, 택시 등의 유류비 부담을 줄이기 위한 제도입니다.

중동 사태로 기름값 급등

이번 조치는 최근 중동 지역 정세 불안에 따른 국제유가 상승 등으로 국내 경유 가격이 크게 오른 데 따라 교통·물류 업계의 유류비 부담을 경감하기 위한 것입니다.

국토부는 이번 조치에 따라 25t 화물차를 운행하며 한 달에 2천402L의 경유를 사용하는 화물차주의 유류비 실 부담은 최대 월 44만 원 감소할 것으로 추산했습니다.

국토부는 "이번 조치 이후에도 변동성이 큰 유가 상황 등을 지속 모니터링하면서 필요시 추가 지원 방안을 검토해 나갈 예정"이라고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
