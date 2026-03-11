[자막뉴스] '엔화 반값 오류' 토스뱅크 현장점검…100억 원대 손실 '취소'

금융감독원이 '엔화 반값 거래 오류'를 낸 토스뱅크를 대상으로 현장점검에 착수했습니다.



금감원은 오늘(11일) 토스뱅크의 환전 오류 발생 원인과 피해 규모 등을 확인하기 위한 현장점검에 나섰습니다.



앞서 어제저녁 7시 29분 토스뱅크 앱에서 약 7분간 엔화 환전에 100엔당 472원대 환율이 적용되는 사고가 났습니다.



정상 환율은 100엔당 934원대였는데 그 절반 수준 가격에 엔화가 팔린 것입니다.



낮은 가격에 자동 매수를 신청해 둔 것이 거래가 되거나 가격 급락 알림을 받고 접속해 매수한 경우가 있는 것으로 파악됐습니다.



토스뱅크는 이로 인한 손실 금액을 100억 원대로 추산 중인 것으로 알려졌습니다.



토스뱅크는 문제를 인지한 뒤 엔화 환전 거래를 일시적으로 중단했고, 밤 9시쯤부터 거래를 정상화했습니다.



토스뱅크는 오늘 "이용에 불편을 드린 점을 사과드린다"며



환율이 잘못 표기된 시간 동안 체결된 엔화 환전 거래는 정정 및 취소 처리될 것이라고 밝혔습니다.



토스뱅크 측은 "만약 이미 해당외화(JPY)가 카드 결제, 송금, 출금 등으로 사용된 경우, 고객님의 외화통장(JPY), 토스뱅크 통장 순으로 보유 잔액에서 출금하여 충당한다"고 밝혔습니다.



