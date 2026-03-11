[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 이란이 전 세계 원유의 5분의 1이 통과하는 호르무즈 해협에 기뢰를 부설하기 시작한 것으로 알려졌습니다. 전례 없는 군사적 대응을 경고한 트럼프 미국 대통령은 이란의 기뢰 부설 선박 10척을 격침했다고 주장했습니다.



2. 중동의 포화가 12일째 계속되고 있습니다. 아랍에미리트의 핵심 정유단지가 드론 공격을 받아서 가동을 멈췄습니다. 이스라엘은 이란의 탄도미사일 발사대를 집중 공격했다고 밝혔습니다.



3. 정치자금 수수와 차남의 취업 특혜 등 13가지 비위 의혹을 받고 있는 무소속 김병기 의원이 피의자 신분으로 세 번째 경찰에 출석했습니다. '1억 원 공천 헌금' 혐의를 받고 있는 무소속 강선우 의원과 김경 전 서울시의원은 검찰에 구속 송치됐습니다.



4. 장동혁 국민의힘 대표가 그제(9일) 의원총회에서 발표한 절윤 결의와 관련해서 "결의문을 존중하는 바탕 위에서 지방선거 승리를 위해 최선을 다하겠다"고 말했습니다. 장동혁 대표는 "의원총회에서 107명 전원의 이름으로 밝힌 입장이 국민의힘의 최종 입장"이라면서 이렇게 이야기했습니다.