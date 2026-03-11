문체부, BTS 공연 고액 암표 의심 사례 4건 적발해 수사 의뢰

이미지 확대하기

문화체육관광부는 BTS의 이달 21일 광화문 컴백 공연과 다음 달 9일~12일 열리는 고양 공연에서 4건의 암표 의심 사례를 발견해 경찰에 수사 의뢰했다고 밝혔습니다.문체부는 주요 온라인 중고 거래 플랫폼을 집중 모니터링한 결과 암표 1천868장(중복 포함)의 거래 게시글을 확인했다고 밝혔습니다.또 이 가운데 동일 회차의 티켓 여러 장을 확보해 고액의 웃돈을 붙여 판매하겠다는 불법 암표 판매 의심사례 4건 총 105장에 대해 경찰청에 수사를 의뢰했다고 밝혔습니다.문체부는 BTS 공연은 예매 정책상 암표를 구매하더라도 엄격한 본인확인 등으로 사실상 관람이 불가능하다며 관람객들의 각별한 주의를 당부했습니다.BTS의 광화문 컴백 공연의 경우 QR 코드 시스템으로 캡처 사용이 불가능한 것은 물론, 입장 시 신분증으로 본인 확인 뒤 재부착이 불가능한 팔찌를 제공하고, 입장 후에도 무작위로 본인확인을 해 적발 시 퇴장조치하는 등 양도 시도를 철저히 차단할 예정입니다.문체부는 특히 추가 티켓 예매가 시작되는 오는 12일 오후 8시 전후로 암표 판매 게시글과 암표 사기가 급증할 가능성이 있다고 보고 주최 측과 예매처, 플랫폼 사업자들에게 철저한 관리·감독을 요청했습니다.최휘영 문체부 장관은 "이번 수사 의뢰를 시작으로 암표가 근절될 때까지 지속적이고 단호한 조치를 이어가 공정한 관람 문화를 정착시키는 데 최선을 다하겠다"며 "암표를 구매하더라도 실질적 양도·양수가 불가능하고, 판매자가 잠적하는 등 사기 피해에 노출될 위험이 매우 커서 반드시 공식 예매처를 통해 티켓을 구매해야 한다"고 당부했습니다.(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)