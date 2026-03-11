'내란 중요임무' 한덕수 2심 첫 재판 중계 허가

▲ 한덕수

법원이 12·3 내란에 가담한 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리의 항소심 첫 정식 재판 중계를 허가했습니다.서울고법 형사12-1부(이승철 조진구 김민아 고법판사)는 오늘(11일) 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 사건 2심 첫 공판을 열어 이같이 밝혔습니다.앞서 조은석 내란 특별검사팀은 지난달 26일과 이달 9일 재판부에 중계 신청을 한 바 있습니다.재판부는 다만 이날 오후 법정에 나올 일부 증인이 중계 불허를 신청함에 따라 오후 재판에 대해선 특검과 피고인 측 의견을 듣고 중계 허가 여부를 고지하겠다고 밝혔습니다.재판부는 이날 오전 양측의 항소 요지를 듣고 오후에는 이상민 전 행정안전부 장관 등의 증인신문을 진행할 예정입니다.한 전 총리는 '국정 2인자'인 국무총리로서 대통령의 자의적 권한 남용을 견제해야 할 의무가 있음에도 불법 비상계엄 선포를 막지 않은 혐의로 기소됐습니다.사후 비상계엄 선포문에 서명하고 이를 폐기한 혐의, 2024년 2월 헌법재판소 대통령 탄핵 심판 변론에 증인으로 나와 위증한 혐의도 있습니다.지난 1월 1심 재판부는 한 전 총리의 주요 혐의를 인정해 징역 23년을 선고하고 법정구속했습니다.