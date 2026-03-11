뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'합숙맞선' 현커 장민철♥김진주, 결혼 발표…"결혼하고 싶으면, 시즌2 지원하세요"

SBS 뉴스
작성 2026.03.11 13:02 조회수
'합숙맞선' 현커 장민철♥김진주, 결혼 발표…"결혼하고 싶으면, 시즌2 지원하세요"
SBS '합숙맞선'을 통해 커플이 된 장민철-김진주가 결혼한다.

11일 SBS 공식 유튜브 채널에는 '합숙맞선 최종 커플 장민철♥김진주 결혼 발표. 과연 다음 합숙에서 사랑을 찾을 주인공은?!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에 출연한 장민철-김진주 커플은 "합숙맞선 최커이자 현커"라고 자신들을 소개하며 "저희가 출연하고 나서도 잘 만나고 있다. 결혼도 준비하고 있다"라고 밝혔다.

올해 초 방송된 '합숙맞선'은 결혼을 원하는 싱글 남녀 10명과 자식을 결혼시키고 싶은 어머니 10명이 5박 6일 동안 한 공간에서 합숙하며, 내 자식의 연애를 눈앞에서 지켜보는 초현실 리얼리티 연애 예능이다. 시청자들은 '부모 동반 연프'이라는 신선한 설정 아래 연애와 결혼을 대하는 엄마의 입장과 자녀의 입장에 각각 이입하며 공감할 수 있었다.

'합숙맞선' 안에서 '최커(최종 커플)'가 되고, 일상에 복귀해 '현커(현실 커플)'까지 된 장민철-김진주는 "이번에 '합숙맞선2'를 한다고 하더라"며 동석한 어머니들과 같이 '합숙맞선'에 출연하며 느낀 장점을 설명했다.

김진주는 "'결혼을 할 수 있을까?' 생각도 많이 했는데, 어머니들도 같이 촬영하게 되면서 자연스럽게 결혼으로 이어진 거 같다"라고 전했다. 이에 장민철의 어머니는 "개꿀인가?"라고 예비 며느리에게 재치 있게 맞장구쳐 웃음을 자아냈다.

김진주 어머니는 "진주의 다른 면을 봐서, 결혼을 할 수 있는 나이가 되었다는 생각을 하게 됐다"며 '합숙맞선' 안에서 딸의 성장을 느꼈다고 털어놨다.

이어 장민철 어머니는 "강추하는 이유가 뭐냐 하면, ('합숙맞선') 그 안에 넣어라. 자식이 결혼을 왜 안 하냐고 다그치지 말고, 이런 프로그램에서 자연스럽게 스며들어서 짝을 찾을 수 있게 하면 좋을 거 같다"라고 의견을 밝혔다.

마지막으로 장민철은 "결혼하고 싶은 분들, '합숙맞선'에 지원해라"고 추천의 말을 덧붙였다.

'합숙맞선' 측은 현재 시즌2를 준비하며 참가자를 모집하고 있다.

강선애 기자

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지