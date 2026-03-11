성남시, 도심 달리는 '자율주행 셔틀' 운행 시작

<앵커>



경기도 성남시에서 낮시간 도심을 달리는 자율주행 셔틀이 운행을 시작했습니다. 시민들은 자율주행의 빠른 발전을 실감할 수 있다고 말합니다.



유영수 기자가 취재했습니다.



<기자>



복잡한 도심 교차로에 들어섰는데도 자동차가 스스로 운전대를 돌리더니, 부드럽게 좌회전을 합니다.



지난달 26일부터 본격적인 운행을 시작한 성남시의 자율주행 셔틀입니다.



안전관리자가 함께 탑승해 잦은 돌발상황에 대처하는 모습이 보였지만, 자율자동차는 비교적 안정적으로 주행했습니다.



[배성호/중학생 (경기도 성남시 상대원동) : 아직은 초기 단계라 그런지 조금 어색한 부분이 많이 있기는 한데, 그래도 제가 생각했던 것보다는 더 좋아서 괜찮았어요.]



자율주행 셔틀에는 국내 기업이 개발한 3단계 자율주행 기술이 탑재됐습니다.



장착된 각종 카메라와 센서로 주변 상황을 실시간으로 인식하고, 최대 시속 60km까지 달릴 수 있습니다.



[양대열/'성남시 자율주행 셔틀' 개발업체 : 복잡한 교통 상황에서 여러 가지 인지할 수 있는 데이터들을 많이 취득하게 되었고요. 교통상황을 판단하는 데 조금 더 업그레이드 되었다고 보시면 됩니다.]



자율주행 셔틀은 성남 구도심과 신도심을 잇는 두 개 노선, 약 30km의 구간을 달리고 있습니다.



특히 그동안 안전문제로 자율주행이 제한됐던 어린이 노인보호구역을 달리는 첫 사례입니다.



[서지화 주무관/성남시 미래모빌리티팀 : 저희가 규제 샌드박스를 풀어서 거기(어린이 노인 보호구역)도 자율로 운행할 수 있도록, 그것이 전과 차별화된 점입니다.]



자율주행 셔틀은 누구나 2년 동안 무료로 이용할 수 있습니다.



---



이천시가 24시간 아이 돌봄 센터 2호점인 부발점을 개소했습니다.



24시간 아이 돌봄 센터는 연중무휴로 아동 대상 돌봄 서비스를 제공하는 모델로, 지난 2024년 이천시가 전국 처음으로 시작했습니다.



(영상취재 : 인필성)