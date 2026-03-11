서울·충남 후보자 추가 접수…"'절윤 결의'가 당의 최종 입장"

<앵커>



국민의힘이 서울시장과 충남도지사 후보에 대해 내일(12일)까지 추가로 공천 신청을 받기로 했습니다. 장동혁 대표는 윤석열 전 대통령과의 절연 문제가 담긴 결의문이 당의 최종 입장이라고 밝혔습니다.



김보미 기자입니다.



국민의힘은 현역 광역단체장들이 공천 신청을 하지 않은 서울시장과 충남도지사 후보에 대해 내일까지 추가로 공천 신청을 받기로 했습니다.



[이정현/국민의힘 공천관리위원장 : 서울과 충남은 선거의 상징성과 규모가 매우 큰 지역입니다. 공관위는 국민 눈높이에 맞는 충분한 경쟁과 검증 구조를 만들고 국민의 선택을 넓혀 드리는 것이 필요하다고 판단했습니다.]



국민의힘 공천관리위원회는 추가 접수자들을 상대로 모레 면접을 진행한다는 계획입니다.



앞서 당 노선 변경을 요구하며 후보 신청을 하지 않은 오세훈 시장은 오늘 SNS을 통해 "'절윤'을 천명하는 결의문이 당에서 공식 채택된 것이 다행"이라면서도 "선언으로는 그쳐서는 안 되고 당 지도부의 실천을 간곡히 요청한다"고 밝혔습니다.



대전 충남 통합 문제로 후보 등록을 하지 않은 김태흠 충남지사도 어제 장동혁 대표와 비공개 회동에서, "통합 문제가 정리되지 않은 상황에서 공천 신청을 하는 건 적절치 않다"며 즉답을 피했습니다.



앞서 지난 9일 의원총회에서 나온 윤석열 전 대통령과의 '절연' 결의문에 대해 장동혁 대표는 "결의문이 당의 마지막 입장"이라고 밝혔습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 지방선거 승리를 위해선 그날 의원총회에서 밝힌 우리 입장이 마지막 입장이 되어야 한다고 생각합니다. 더 이상 논란은 지방선거 승리를 위해서 도움이 되지 않는다고 생각합니다.]



당내에서 인적 쇄신 등 후속조치를 통해 결의문의 진정성을 보여야 한다는 요구가 잇따르고 있지만, 장 대표는 명확한 입장을 내놓지는 않았습니다.



