경찰, 김병기 3차 소환…'13개 의혹' 전수조사

▲ 뇌물수수 의혹 등을 받는 무소속 김병기 의원이 11일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다

무소속 김병기 의원의 13가지 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원을 세 번째로 소환했습니다.서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘(11일) 오전 김 의원을 마포청사로 불러 조사하고 있습니다.오전 8시 55분쯤 마포청사에 도착한 김 의원은 "오늘 어떤 점을 더 소명할 계획이냐"는 취재진의 질문에 "조사 잘 받겠습니다"라고 짧게 답한 뒤 청사 안으로 들어갔습니다.이번 조사는 지난달 26일과 27일에 이어 벌써 3번째입니다.경찰은 지난 두 번의 조사로 김 의원에 대한 각종 의혹을 모두 살핀다는 방침이었지만, 의혹이 방대하고 조사가 미진한 부분이 있단 판단에 추가 소환을 결정했습니다.앞서 경찰은 김 의원 3차 소환 전 불법 정치자금 공여를 자수한 전 동작구 의원 A 씨와 김 의원의 최측근 이지희 동작구의회 부의장을 대질신문하는 한편, 숭실대 편입과 가상자산 거래소 빗썸 취업 특혜의 수혜자인 김 의원의 차남을 재소환하는 등 보강 수사를 벌여왔습니다.김 의원은 차남의 숭실대 편입과 빗썸 취업을 청탁한 의혹 등을 받고 있습니다.또, 배우자의 법인카드 유용 관련 경찰 수사를 무마하거나 총선을 앞두고 전 동작구의원들로부터 불법 자금을 받은 혐의, 전직 보좌관들이 자신을 둘러싼 의혹을 폭로했다고 의심하며 직장인 쿠팡에 인사 불이익을 요구한 혐의 등도 받고 있습니다.김 의원은 두 번의 경찰 조사에서 대체로 혐의를 부인한 것으로 전해졌습니다.하지만, 경찰은 이번 3차 조사를 통해 김 의원을 둘러싼 13개 의혹을 모두 규명하고 신병 처리 여부도 검토할 예정입니다.(사진=연합뉴스)