정청래 "대통령 검찰 개혁 의지 한결같아…당에서 든든히 뒷받침"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 11일 인천 강화군 강화평화전망대에서 열린 인천 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 오늘(11일) 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치 법안과 관련해 "대통령의 일관된 철학을 당에서 든든하게 뒷받침하겠다"고 밝혔습니다.정 대표는 이날 인천 강화평화전망대에서 열린 최고위원회의에서 "검찰개혁에 대한 이재명 대통령의 의지는 변함이 없고 한결같고 강하다"며 이같이 말했습니다.그는 "검찰개혁을 열망하는 국민, 당원 여러분과 당정청(민주당·정부·청와대)의 방향이 크게 다르지 않다"며 "당원 여러분의 바람처럼 수사·기소 분리라는 대원칙으로 당정청이 합심·단결해서 잘 처리하겠다"고 강조했습니다.이어 "이제는 미진한 부분, 부족한 부분, 그리고 혹시 있을지 모를 독소조항, 이런 부분을 잘 해결하기 위해서 머리를 맞대고 진짜 치열하게, 긴밀하게, 요란하지 않게 내부에서 토론할 시간"이라며 "제가 그리고 원내대표가, 지도부가 그 일을 잘하도록 최선의 노력을 하겠다"고 덧붙였습니다.중수청·공소청 설치법 정부안을 놓고 당내 일부 강경파의 수정 요구가 이어지는 상황에서 정 대표가 원활한 조율을 통해 법안을 처리하겠다는 의지를 내보인 것으로 해석됩니다.정 대표는 국민의힘이 12·3 계엄을 사과하고 '윤 어게인'에 반대한다는 내용의 결의문을 채택한 것에 대해선 "'무엇을 잘못했다. 앞으로는 이렇게 해서 다시는 잘못을 저지르지 않겠다'(라고) 하는 육하원칙에 의해서 깨끗하게 사과해야 한다"고 지적했습니다.그러면서 "이번에 한 사과는 잘못된 사과"라며 "다시 사과하시길 바란다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)