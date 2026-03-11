뉴스
해외 번호가 '010'으로…보이스피싱 일당 15명 검거

손기준 기자
작성 2026.03.11 11:29 조회수
해외 번호가 '010'으로…보이스피싱 일당 15명 검거
▲ 피의자 검거 장면

해외 전화번호를 '010'으로 시작하는 국내 전화번호로 변조한 뒤 수사·금융기관 등으로 속여 보이스피싱 범죄를 저지른 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.

경기 광명경찰서는 오늘(11일) 보이스피싱 수거책과 중계기 관리책 등 피의자 15명을 검거하고 이 중 8명을 구속했다고 밝혔습니다.

이들은 수사기관을 사칭해 지난해 10월부터 12월까지 피해자 3명으로부터 총 2억 7,300만 원 상당의 금괴와 현금을 가로챈 혐의를 받고 있습니다.

이 과정에서 사설 중계기를 이용해 해외에서 발신된 문자나 전화번호를 국내 전화번호로 바꿔 송출한 것으로 드러났습니다.

수사에 착수한 경찰은 이들 일당의 주거지와 사무실을 압수수색해 4,500만 원 상당의 금괴와 범죄에 이용된 휴대전화 181대 등을 확보했습니다.

경찰 관계자는 "수사기관과 공공기관, 금융기관을 사칭하는 수법 등은 전형적인 보이스피싱 수법이니 주의해야 하고, 보이스피싱이 의심되면 즉시 경찰에 신고해 달라"고 당부했습니다.

범행에 사용된 변작기 (사진=경기 광명경찰서 제공, 연합뉴스)
▲ 범행에 사용된 변작기

(사진=경기 광명경찰서 제공, 연합뉴스)
