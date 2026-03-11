뉴스
알루미늄·설탕·요소·헬륨도 이란 전쟁 영향권

유덕기 기자
작성 2026.03.11 11:09
알루미늄·설탕·요소·헬륨도 이란 전쟁 영향권
▲ 알루미늄 캔

호르무즈 해협의 사실상 폐쇄가 원유·가스뿐만 아니라 알루미늄·에탄올·설탕·요소·황·헬륨 시장에도 영향을 미치고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 현지시간 10일 보도했습니다.

알루미늄 가격은 지난 9일 근 4년 만의 최고 수준까지 치솟았습니다.

이달 들어서는 약 8% 올랐습니다.

카타르와 바레인의 주요 알루미늄 제련소가 공급을 중단한 탓입니다.

제련소로 향하는 알루미늄 원료를 실은 선박들이 해협을 통과하지 못하고 있기 때문입니다.

국제알루미늄협회(IAI)에 따르면 지난해 기준으로 페르시아만 지역 생산자들이 전 세계 알루미늄 공급의 약 8%를 차지합니다.

알루미늄은 항공기, 전선, 캔을 포함해 광범위하게 쓰입니다.

리서치업체 그라운드 콜래보러티브의 정책 책임자 알렉스 야퀘즈는 "알루미늄 가격 인상이 결국 소비자 제품 가격에 반영될 수 있다"고 말했습니다.

이란 전쟁 발발 이후 에탄올 가격도 약 10% 뛰었습니다.

설탕과 에탄올의 원료는 사탕수수입니다.

세계 최대 사탕수수 생산국인 브라질의 설탕 공장들이 에탄올 가격이 상승하면 더 많은 이익이 나는 에탄올 연료 생산으로 전환하는 경향이 있는데 현재 이런 상황이 나타날 가능성이 있다는 것입니다.

런던 ICE선물거래소에서 설탕 가격도 지난 9일 한 달 내 최고 수준으로 급등했습니다.

다만 국제 유가 하락 반전에 따라 10일에는 설탕 가격도 내려갔습니다.

비료 시장도 전쟁의 영향권에 갇혔습니다.

질소 비료 원료인 요소의 전 세계 거래량의 약 3분의 1이 호르무즈 해협을 통과합니다.

질소의 원료가 천연가스인 만큼 중동 국가들이 질소의 주요 생산국입니다.

요소 가격은 개전 이후 최대 35% 급등했습니다.

원유·가스 정제 과정에서 나오는 부산물인 황 역시 공급 차질 우려가 나옵니다.

황은 비료 생산이나 니켈 정련 등에 쓰입니다.

시장분석기관 CRU 그룹에 따르면 전 세계 공급의 절반 정도가 호르무즈 해협에 묶여 있습니다.

중국과 인도네시아가 주된 수요국입니다.

아프리카도 중동산 황에 크게 의존합니다.

경제학자 웨인 와인가든은 "비료 공급이 감소하면 세계 농업 생산에 큰 충격을 줄 수 있다"고 봤습니다.

반도체 웨이퍼 냉각에 필수적인 헬륨 상황도 마찬가지입니다.

카타르가 전 세계 생산의 약 3분의 1을 차지합니다.

카타르 액화천연가스(LNG) 허브로 헬륨 생산 시설도 있는 라스라판 단지가 이란의 공격으로 가동을 중단했습니다.

카타르는 생산 정상화에 최소 2주가 걸릴 것으로 예측했습니다.

(사진=연합뉴스)
