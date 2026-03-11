뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경유 유가연동보조금 4월 말까지 연장…지급 비율도 상향

최고운 기자
작성 2026.03.11 11:06 조회수
경유 유가연동보조금 4월 말까지 연장…지급 비율도 상향
▲ 지난 9일 경기도 의왕시 의왕ICD 터미널 주유소 앞에 화물차들이 대기해 있다

고유가로 인한 교통·물류업계의 어려움을 줄이기 위해 지난 2월 말 만료된 경유 유가연동보조금을 4월 말까지 2개월간 연장해 지급한다고 국토부가 밝혔습니다.

이번 달 1∼10일 사이 이미 구매한 경유에 대해서도 보조금을 소급해 줍니다.

기존에는 기준 금액인 L당 1천700원 초과분의 50%만 지원했지만 지급 비율도 70%로 올릴 계획입니다.

예를 들어 경유 가격이 L당 1천900원이면 기준 금액을 뺀 200원의 70%인 140원을 지원합니다.

지급 한도는 L당 183원입니다.

유가연동보조금은 유가 급등 시 유류비가 운송원가에서 차지하는 비중이 25∼40% 사이로 높은 경유 화물차, 노선버스, 택시 등의 유류비 부담을 줄이기 위한 제도입니다.

이번 조치는 최근 중동 지역 정세 불안에 따른 국제유가 상승 등으로 국내 경유 가격이 크게 오른 데 따라 교통·물류 업계의 유류비 부담을 줄이려는 목적입니다.

국토부는 이번 조치에 따라 25t 화물차를 운행하며 한 달에 2천402L의 경유를 사용하는 화물차주의 유류비 실 부담은 최대 월 44만 원 감소할 것으로 내다봤습니다

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
최고운 기자 사진
최고운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지