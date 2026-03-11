뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"불법 도박 사이트가 대포통장으로 외국인 계좌 사용"…경찰 수사

유영규 기자
작성 2026.03.11 11:00 조회수
"불법 도박 사이트가 대포통장으로 외국인 계좌 사용"…경찰 수사
▲ 경기남부경찰청 전경

한 불법 도박 사이트가 외국인 명의의 국내 계좌를 대포통장으로 이용하고 있다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰습니다.

경기남부경찰청 사이버범죄수사대는 지난 10일 한 시민단체로부터 A 사이트에 대한 전자금융거래법 위반 등 혐의 고발장을 접수했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.

해당 시민단체는 해외 불법 도박 사이트인 A 사이트가 유학생을 비롯한 외국인 150여 명의 국내 계좌를 대포통장으로 삼아 도박 자금 입금처 등으로 이용했다고 주장했습니다.

비교적 저렴한 비용으로 대포통장을 확보하기 위해 외국인을 겨냥하며 계좌 대여 시 수십만 원을 지급하겠다고 홍보했다는 내용입니다.

아울러 서울경찰청이 지난해 축구선수 손흥민 등 유명인의 '딥페이크' 영상을 만들고 강원랜드를 사칭한 혐의로 한 불법 도박 운영 조직을 수사 중인 가운데, A 사이트가 해당 조직과 연관돼있다고도 주장했습니다.

고발인 측은 "해당 사이트는 전 세계적으로 26만 명 이상의 이용자를 둔 것으로 추정된다"며 "미성년자도 쉽게 이용할 수 있어 제재가 시급하다"고 말했습니다.

경찰 관계자는 "고발장 내용을 들여다보고 있는 단계"라며 "향후 자세한 사건 경위에 대해 조사할 방침"이라고 말했습니다.

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지