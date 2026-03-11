이란 전쟁에 웃는 푸틴…"경제·외교 이익 챙기고 있다"

▲ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

이란 전쟁 발발 이후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 웃고 있습니다.이란 전쟁이 중동 지역에서 러시아의 위상을 높이고 미국과의 관계도 다지게 하는 한편 국제유가 상승에 따른 경제적 이익도 얻을 기회가 되고 있기 때문입니다.월스트리트저널(WSJ)과 BBC 방송 등은 푸틴 대통령이 이란 전쟁에 따른 실리를 챙기는 데 주력하고 있다고 짚었습니다.러시아는 우선 경제적으로 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄된 데 따른 국제 유가 상승의 덕을 톡톡히 보고 있습니다.원유는 러시아 경제의 생명선입니다.그동안 국제유가가 하락하고 우크라이나 전쟁 발발 이후 서방이 러시아산 원유 거래를 제재하면서 경제적으로 타격을 받아왔습니다.이런 상황에서 이란 전쟁에 따른 국제유가 급등은 러시아 경제에 활력으로 작용하고 있습니다.러시아산 원유는 지난해에는 배럴당 50달러 초반에 거래됐지만 이번 주에는 100달러 선을 넘었습니다.러시아 연방 예산은 유가가 배럴당 59달러 선일 때 재정 균형을 맞출 수 있도록 설계된 만큼 유가 급등은 경제적 호재가 되고 있습니다.이런 상황을 의식한 듯 푸틴 대통령은 9일(현지시간) 러시아 석유·가스 기업을 불러놓고 유럽이나 미국이 러시아산 가스를 다시 원한다면 분명한 신호를 보내야 한다고 발언했습니다.미국도 원유 가격 안정을 위해 러시아산 원유 제재 완화 카드를 만지작거리면서 러시아의 숨통을 틔워주고 있습니다.푸틴 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화 사실을 공개하며 중동 분쟁에서 중재자 면모를 강조하기도 했습니다.러시아는 포괄적·전략적 동반자 관계인 이란에 중동 내 미군 자산의 위치를 알려주며 분쟁에 간접적으로 관여하고 있다는 의혹을 받아왔습니다.하지만, 이런 의혹은 부인하고 트럼프 대통령과 전화에서 이란 분쟁의 외교적 해결을 위한 견해를 공유했다고 밝히면서 중동에서의 존재감을 부각하고 있습니다.BBC는 특히 푸틴 대통령이 트럼프 대통령과의 유대를 바탕으로 우크라이나 전쟁에서 유리한 위치를 점하려 하고 있다고도 짚었습니다.미국과의 관계가 우크라이나 전쟁을 자국에 유리하게 끌어가는데 도움이 된다고 판단한 것입니다.이란 전쟁으로 서방이 우크라이나 전쟁에 신경을 온전히 쏟을 수 없는 상황에서 석유 제재 해제로 러시아의 전쟁 자금줄까지 풀린다면 우크라이나에는 타격이 될 수밖에 없습니다.피터슨국제경제연구소의 경제 전문가 엘리나 리바코바는 "아직은 러시아가 서방과의 하이브리드 갈등에서 새로운 전선을 열 정도는 아니지만 이런 상황이 반년간 유지된다면 러시아의 의욕을 키울 수도 있다"고 우려했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)