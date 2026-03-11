'챔스 16강'에 백업 골키퍼 내보낸 토트넘…공식전 6연패

▲ 비카리오(오른쪽)와 교체되는 킨스키.

토트넘(잉글랜드)이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 경기에서 골키퍼를 17분 만에 교체하는 수모를 당하며 완패해 8강 진출이 힘들어졌습니다.토트넘은 오늘(11일, 한국시간) 스페인 마드리드의 메트로 폴리타노 경기장에서 열린 아틀레티코 마드리드(스페인)와의 2025-2026 UCL 16강 1차전 원정 경기에서 2대 5로 졌습니다.이로써 토트넘은 오는 19일 홈에서 열릴 2차전에서 네 골 차 이상으로 승리해야 8강에 오를 수 있게 됐습니다.토트넘은 오늘 패배로 최근 공식전 6연패에 빠졌습니다.지난달 7일 맨체스터 유나이티드와의 원정 경기(0대 2 패)부터 잉글랜드 프리미어리그에서 5연패를 당했고, 오늘 마드리드에도 무릎을 꿇었습니다.축구 통계 전문 옵타 등에 따르면 토트넘이 공식전 6연패를 당한 것은 1882년 9월 창단해 143년여의 역사를 자랑하는 구단 역사상 처음 있는 일입니다.6연패 중 4패는 팀 분위기를 바꿔주길 바라며 임시로 지휘봉을 맡긴 이고르 투도르 감독 체제에서 나왔습니다.오늘 투도르 감독은 골키퍼로 주전 굴리에모 비카리오 선수가 아닌, UCL 데뷔전을 치른 백업 안토닌 킨스키 선수를 선발로 내세웠다가 망신을 당했습니다.킨스키 선수는 전반 6분 공을 멀리 차려다 미끄러지면서 넘어져 상대에게 빼앗겼고, 이 실수는 마르코스 요렌테 선수의 선제골로 이어졌습니다.전반 14분에는 자기 진영에서 파페 사르 선수가 경합 후 뒤로 내준 공을 미키 판 더펜 선수가 미끄러지면서 잡지 못하자 마드리드의 앙투안 그리에즈만 선수가 잽싸게 가로채 왼발로 추가 골을 만들었습니다.토트넘의 악몽은 계속됐습니다.1분 뒤 수비수가 자기 쪽으로 보낸 공에 킨스키 선수가 헛발질을 하는 바람에 훌리안 알바레스 선수에게 세 번째 골을 허용했습니다.15분 만에 세 골이나 내준 킨스키 선수는 그라운드에 엎드린 채 한동안 고개를 들지 못했습니다.결국 토트넘은 웬만해서는 잘 바꾸지 않는 골키퍼를 경기 시작 17분 만에 교체하기에 이르렀으며, 투도르 감독은 킨스키 선수를 빼고 비카리오 선수를 투입했습니다.하지만 토트넘은 전반 22분 로빈 르노르망 선수에게 헤딩골을 내줘 승부는 더 기울었습니다.토트넘은 전반 26분 페드로 포로 선수의 만회 골로 전반을 1대 4로 끌려간 채 마쳤습니다.마드리드는 후반 10분 역습 상황에서 알바레스 선수의 득점으로 쐐기를 박았습니다.토트넘은 후반 31분 상대 골키퍼 얀 오블라크 선수의 패스 실수로 도미닉 솔란케 선수가 골망을 흔들었으나 경기 결과에 큰 영향은 주지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)