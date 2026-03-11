국민의힘 "'공소 취소 거래설' 특검해야…허위면 방송 고소하라"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표(가운데)와 유상범 원내운영수석부대표(왼쪽), 정점식 정책위의장이 지난 10일 국회에서 열린 원내대책회의에 입장하고 있다.

국민의힘은 한 유튜브 방송에서 제기된 대통령 공소 취소 거래설에 대해 특검 도입이 필요하다고 주장했습니다.박성훈 수석대변인은 논평에서 "더불어민주당 교주이자 이재명 정권 출범의 일등공신인 김어준의 방송에서 이재명 대통령 최측근인 정부 고위 관계자가 다수의 고위 검사에게 '대통령 뜻이니 공소를 취소하라'는 취지의 메시지를 전달했다는 충격적인 주장이 제기됐다"고 말했습니다.박 수석대변인은 이어 "'이 대통령 사건의 공소 취소 거래 게이트'의 실체적 진실을 밝히기 위해 특검 도입을 강력히 요구한다"고 밝혔습니다.또 "대통령 사건의 공소 취소와 검찰 수사권 문제를 맞바꾸려 했다면 이는 헌정 질서를 뒤흔드는 중대한 범죄"라고 주장했습니다.박 수석대변인은 "관련자 처벌은 물론이고 사실로 확인될 경우 관련 정도에 따라 대통령 탄핵까지 가능한 사안"이라고도 설명했습니다.아울러 "민주당은 정권 창출의 일등공신이라며 각종 선전 선동 창구로 활용해 온 김어준의 방송이 허위라면 즉각 고소·고발하라"며 "가짜 뉴스에 대해 징벌적 손해배상까지 검토하라고 지시했던 이 대통령은 입장을 밝히라"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)