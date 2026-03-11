뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이달 1∼10일 수출 215억 달러, 역대 최대…반도체 176%↑

채희선 기자
작성 2026.03.11 10:13 조회수
이달 1∼10일 수출 215억 달러, 역대 최대…반도체 176%↑
▲ 부산항 신선대부두에 쌓여있는 수출입 컨테이너들

이달 초 수출액이 반도체 호조에 힘입어 같은 기간 기준 역대 최대 실적을 달성했습니다.

수출 효자 품목인 반도체 역시 76억 달러에 달하는 수출고를 올리며 한 달 만에 최고치를 갈아치웠습니다.

11일 관세청에 따르면 이달 1∼10일 수출액은 통관 기준 잠정치로 215억 달러로 집계됐습니다.

이는 작년 동기보다 55.6% 증가한 수치며, 종전 최대치였던 지난달 1∼10일 실적 214억 달러를 한 달 만에 넘어선 것입니다.

조업일수를 고려한 일평균 수출액은 31.7% 늘어난 33억 달러로 집계됐습니다.

이 기간 조업일수는 6.5일로 작년 동기 5.5일보다 하루 많았습니다.

품목별로 보면 반도체 수출액이 75억 8천800만 달러로, 175.9% 급증했습니다.

이는 1∼10일 통계 기준 역대 가장 많은 금액으로, 지난달 세운 직전 최고치 67억 달러를 크게 웃돌았습니다.

전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 35.3%에 달해 1년 전보다 15.4%포인트 확대됐습니다.

이 밖에 석유제품 44.1%, 승용차 13.9%, 컴퓨터 주변기기 372.1% 등 주력 품목 대부분이 호조를 보였으나, 선박은 -61.9%로 감소했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
채희선 기자 사진
채희선 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지