암 투병 어머니 위해 10㎏ 감량해 간 떼어준 아들

▲ 장마리나(오른쪽 두 번째)씨와 의료진들

간암 투병 중인 어머니를 위해 몸무게 10㎏를 감량한 뒤 간을 기증한 아들의 사연이 알려졌습니다.오늘(11일) 가천대 길병원에 따르면 우즈베키스탄에서 태어나 한국에 정착한 고려인 3세 장 모(48) 씨는 3년 전 간암 진단을 받았습니다.장 씨는 색전술과 고주파·방사선 치료 등을 받으며 병마를 견뎠지만, 암이 재발하며 건강 상태는 계속 악화했습니다.의료진은 간 이식 수술을 고려했으나, 장 씨가 외국 국적인 탓에 행정 절차가 까다로운 데다 생체 기증자를 찾지 못해 어려움을 겪었습니다.이때 장 씨의 아들 A(26) 씨가 발 벗고 나섰습니다.그는 어머니뿐만 아니라 아직 보살핌이 필요한 늦둥이 여동생을 생각해 간 기증을 마음먹었다고 합니다.다만 사전 검사 결과 A 씨에게서 지방간이 확인되면서 간 이식 절차는 다시 난관에 부딪혔습니다.A 씨는 수술 요건을 맞추기 위해 수개월 동안 운동과 식단 조절을 병행한 끝에 10㎏ 감량에 성공했습니다.이후 장 씨는 10시간에 이르는 수술을 거쳐 아들의 간을 성공적으로 이식받아 건강을 회복했습니다.그는 "마냥 어리게 봤던 아들이 누구보다 가족을 챙긴다는 생각에 가슴이 뭉클했다"며 "가족을 위해 남은 생을 살고 싶다"고 말했습니다.(사진=가천대 길병원 제공, 연합뉴스)