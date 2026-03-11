세계 1위 반도체 장비사 AMAT R&D센터에 하이닉스·마이크론 합류

▲ 어플라이드 머티어리얼즈 '에픽 센터'

세계 1위 반도체 장비업체 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 미국 실리콘밸리에 조성 중인 연구·개발(R&D) 기지 '에픽 센터'가 인공지능(AI) 메모리 3사의 혁신 전초기지가 됐습니다.어플라이드 머티어리얼즈는 SK하이닉스와 미국 마이크론테크놀러지가 '에픽(EPIC) 센터'의 창립 파트너로 합류한다고 현지시간 10일 밝혔습니다.올해 가동을 앞둔 에픽 센터는 반도체 제조사의 엔지니어들이 장비 개발진과 함께 공동 연구를 진행하는 R&D 시설입니다.이를 통해 장비사가 개발을 마치면 제조사가 구매하는 기존 방식과 견줘 혁신 기술의 상용화 시기를 크게 앞당길 수 있도록 설계됐습니다.SK하이닉스 연구진은 에픽 센터에 상주하며 고대역폭메모리(HBM)급 3D 첨단 패키징 등에 집중할 계획입니다.여기서 얻은 혁신과 싱가포르의 어플라이드 머티어리얼즈 첨단 패키징 R&D 시설의 성과를 연계해 차세대 D램과 HBM 아키텍처의 한계를 돌파하겠다는 전략입니다.마이크론은 자사가 보유한 아이다호주(州) 혁신 센터 인프라를 에픽 센터에 결합해 차세대 D램과 HBM, 낸드플래시 등 개발에 나섭니다.앞서 삼성전자도 에픽 센터에 합류해 첨단 노드 미세화와 차세대 메모리 아키텍처, 3D 집적 가속화를 위한 소재 공학 혁신 등 R&D를 수행할 예정이라고 지난달 밝힌 바 있습니다.어플라이드 머티어리얼즈는 당초 에픽센터에 40억 달러를 투자할 계획이었으나, 주요 고객사들이 대거 합류하면서 최종 투자 규모가 50억 달러까지 늘어날 것으로 전망됩니다.(사진=어플라이드 머티어리얼즈 제공, 연합뉴스)