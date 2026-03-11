세계 1위 반도체 장비사 AMAT R&D센터에 하이닉스·마이크론 합류

▲ 어플라이드 머티어리얼즈 '에픽 센터'
세계 1위 반도체 장비업체 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 미국 실리콘밸리에 조성 중인 연구·개발(R&D) 기지 '에픽 센터'가 인공지능(AI) 메모리 3사의 혁신 전초기지가 됐습니다.
어플라이드 머티어리얼즈는 SK하이닉스와 미국 마이크론테크놀러지가 '에픽(EPIC) 센터'의 창립 파트너로 합류한다고 현지시간 10일 밝혔습니다.
올해 가동을 앞둔 에픽 센터는 반도체 제조사의 엔지니어들이 장비 개발진과 함께 공동 연구를 진행하는 R&D 시설입니다.
이를 통해 장비사가 개발을 마치면 제조사가 구매하는 기존 방식과 견줘 혁신 기술의 상용화 시기를 크게 앞당길 수 있도록 설계됐습니다.
SK하이닉스 연구진은 에픽 센터에 상주하며 고대역폭메모리(HBM)급 3D 첨단 패키징 등에 집중할 계획입니다.
여기서 얻은 혁신과 싱가포르의 어플라이드 머티어리얼즈 첨단 패키징 R&D 시설의 성과를 연계해 차세대 D램과 HBM 아키텍처의 한계를 돌파하겠다는 전략입니다.
마이크론은 자사가 보유한 아이다호주(州) 혁신 센터 인프라를 에픽 센터에 결합해 차세대 D램과 HBM, 낸드플래시 등 개발에 나섭니다.
앞서 삼성전자도 에픽 센터에 합류해 첨단 노드 미세화와 차세대 메모리 아키텍처, 3D 집적 가속화를 위한 소재 공학 혁신 등 R&D를 수행할 예정이라고 지난달 밝힌 바 있습니다.
어플라이드 머티어리얼즈는 당초 에픽센터에 40억 달러를 투자할 계획이었으나, 주요 고객사들이 대거 합류하면서 최종 투자 규모가 50억 달러까지 늘어날 것으로 전망됩니다.
(사진=어플라이드 머티어리얼즈 제공, 연합뉴스)
