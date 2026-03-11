네타냐후, 전쟁 지속하려 국방 예산 18조 원 추가 편성 추진

▲ 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리

이스라엘이 이란과의 전쟁을 위해 국방비를 크게 늘린 특별예산을 추진합니다.현지 시간 10일 블룸버그통신에 따르면 이스라엘 정부는 2026년 수정 예산안에 국방비와 군사 목적 예비비 등 380억 셰켈(약 18조 원)을 추가할 예정입니다.수정 예산안은 이날 내각 회의를 거쳐 이달 말 의회 표결을 거치게 됩니다.예산이 가결되면 국방비는 전체 예산 7천억 셰켈(약 333조 8천억 원) 중 1천400억 세켈(약 66조 8천억 원)으로 최고액 항목이 됩니다.이 같은 국방 예산은 이스라엘이 팔레스타인 무장정파 하마스와 전쟁을 시작하기 전인 2023년과 비교할 때 115% 많습니다.국방비 대폭 증액은 지난달 28일 시작된 이란과의 전면전에 들어갈 무기와 병력 때문입니다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 성명을 통해 "전쟁에 돈이 많이 든다"며 "국방 지출 확대를 위해 특별예산이 필요하다"고 말했습니다.늘어난 전쟁 자금의 상당 부분은 무기고를 다시 채우고 늘어난 예비군 병사들에게 임금을 주는 데 쓰입니다.기존 예산안에 반영된 올해 예비군은 4만 명이 한도였으나 지난달 이란과 전쟁이 발발한 뒤 소집된 예비군은 벌써 10만 명을 넘어섰습니다.국방비 증액을 골자로 한 특별예산안의 통과 여부는 전쟁을 확대하고 있는 네타냐후 정권에 대한 의회의 신뢰를 판정하는 시험대입니다.이스라엘에서 예산안이 부결되면 정부가 자동으로 해산되고 조기 총선을 치러야 합니다.네타냐후 정권은 예산안이 가결되면 법적 임기를 마치고 예정대로 올해 10월에 총선을 실시할 수 있습니다.이스라엘은 또, 신형 정밀유도폭탄의 대규모 구매 계약도 체결했다고 외신들이 전했습니다.블룸버그와 로이터에 따르면 이스라엘은 미국의 방산기업 보잉과 5천 기의 신형 공중발사 정밀유도폭탄을 구매하는 새 계약을 체결했습니다.전투기를 이용해 64㎞ 이상 떨어진 표적을 타격할 수 있는 소구경 정밀유도탄으로, 계약 규모는 2억 9천800만 달러(약 4천300억 원) 가량이라고 블룸버그는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)