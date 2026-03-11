[자막뉴스] 이란축구연맹회장, 선수들 호주 망명에 "납치…트럼프도 책임"

이란축구협회가 여자 아시안컵 경기 중 국가 연주에 침묵했던 여자축구대표팀 선수들이 호주로 망명한 일을 두고 호주가 사실상 이들을 '납치'했다고 주장했습니다.



이란축구협회 메흐디 타지 회장은 현지시간 10일 국영방송에서 "안타깝게도 우리가 접한 소식에 따르면, 경기 후 호주 경찰이 직접 개입해 호텔에 머물던 선수 한두 명을 데려갔다고 한다"고 주장했습니다.



타지 회장은 "몇몇 사람들은 공항으로 향하는 선수단 차량 앞에 드러누워 길을 막았고, 공항 게이트까지 완전히 봉쇄한 채 모든 선수에게 '난민'이 될 것을 종용했다고 한다"고 덧붙였습니다.



이어서 미국과 이스라엘이 공습을 개시한 후 이란 남부의 초등학교에서 대규모 사망자가 발생한 사건을 언급하며 "그들은 미나브에서 우리 소녀들 160명을 순교하게 했고, 이번 사건에서도 우리 소녀들을 인질로 잡고 있다"고 비난했습니다.



타지 회장은 호주에 이란 여자축구대표팀의 망명 허가를 촉구한 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해서도 "미국 대통령이 우리 여자대표팀에 대해 '그들은 난민이 돼야 한다'는 취지의 트윗을 두 개나 올렸고, 만약 호주가 망명을 허용하지 않는다면 미국에서 망명을 허용하겠다며 협박했다"고 비판했습니다.



이란 여자축구대표팀은 지난 2일 한국과의 아시안컵 경기를 앞두고 국가 연주에 침묵해 이란 국영방송에서 '전시 반역자'라는 비난을 받았습니다.



이후 주장 자흐라 간바리를 포함한 선수 5명은 호주 정부에 망명을 요청해 받아들여졌습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 최강산, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)