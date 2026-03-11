뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"이란 기뢰 설치 중"…"제거하지 않으면 전례 없는 공격"

김범주 기자
작성 2026.03.11 10:14 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치 중인 것으로 알려졌습니다. 미군이 기뢰 부설함들을 공격하는 영상도 공개했는데, 트럼프 대통령은 제거하지 않으면 전례 없는 공격을 퍼붓겠다고 말했습니다.

김범주 특파원이 보도합니다.

<기자>

해안에 정박해 있는 소형 함정들이 잇따라 폭발합니다.

미군이 이란의 기뢰부설함 16척을 침몰시켰다면서 공개한 영상입니다.

이란은 현지 시간 지난 화요일부터 이런 소형 선박들로 한 번에 두세 개씩 기뢰를 옮겨서 호르무즈 해협에 깔기 시작한 것으로 알려졌습니다.

이란은 현재까지 100개 이하를 설치한 것으로 분석되는데, 최대 6천 개까지 더 기뢰를 갖고 있는 것으로 파악됩니다.

기뢰는 작동 방식이 다양하고 음파탐지기 등으로만 발견할 수 있어서 설치한 나라가 아니면 제거가 쉽지 않습니다.

트럼프 대통령은 이 보도 직후, 이란이 이 기뢰를 즉시 제거하지 않으면 전례 없는 수준의 공격을 할 것이라고 SNS에 적었습니다.

또, 최근 몇 시간 동안 기뢰 부설용 배 10척을 침몰시켰다고도 밝혔습니다.

미군도 비슷한 발표를 내놨습니다.

[댄 케인/미 합참의장 : 오늘 기뢰 저장창고와 운반선을 추적하고 공격할 것입니다. 이 작전은 계속될 예정입니다.]

국제 유가는 아직 크게 반응하지 않고 있습니다.

서부 텍사스 중질유 가격은 어제와 비슷한 80달러대 중반에 머물고 있습니다.

또, 뉴욕증시도 다우와 S&P500이 각각 0.1%, 0.2% 내리는 등 큰 움직임이 없었습니다.

원·달러 환율은 1천465원까지 내려오면서 거래를 마쳤습니다.

(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 이승진)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김범주 기자 사진
김범주 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지