작년 공연 티켓 판매액 1조 7천억 원 넘어서…전년 대비 18.8% 증가

지난해 국내 공연시장 티켓 총판매액이 1조 7천억 원을 넘어선 것으로 집계됐습니다.문화체육관광부와 예술경영지원센터는 공연예술통합전산망 데이터를 토대로 조사한 '2025년 공연시장 티켓판매 현황 분석 보고서'를 발행했다고 밝혔습니다.보고서에 따르면 지난해 공연 관람권 총판매액은 1조 7천326억 원으로, 전년(1조 4천589억 원) 대비 18.8% 증가했습니다.공연 건수는 2만 3천608건으로 9.6%, 공연 회차는 13만 6천579회로 11.3%, 총 관람권 예매 수는 2천478만 매로 10.8% 늘었습니다.관람권 1매당 평균 가격도 전년보다 약 5천 원 상승한 6만 9천928원으로 집계됐습니다.장르별로는 대중음악 성장세가 두드러졌습니다.대중음악 공연 티켓 총판매액이 9천817억 원으로 전년 대비 29.0% 증가했고, 공연 건수는 17.0%, 관람권 예매 수는 19.9% 늘어났습니다.1만 석 이상 대형 공연 증가 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석됩니다.뮤지컬 분야는 공연 건수 13.9%, 공연 회차 14.6%, 관람권 예매 수 8.9% 증가하며 전체 관람권 판매액도 4천989억 원으로 전년 대비 7.2% 늘었습니다.'어쩌면 해피엔딩' 등 유명 작품들의 개막이 관객층 시선을 끈 것으로 보입니다.무용 분야 역시 관람권 판매액이 29.5% 증가해 267억 원을 기록했습니다.공연 건수, 회차, 예매 수 모두 두 자릿수 성장세를 보였습니다.해외 현대무용 작품의 활발한 내한 공연이 시장 확대에 기여한 것으로 풀이됩니다.공연시장의 수도권 집중 현상은 여전해서 서울, 경기, 인천에서 열린 공연이 전국 티켓 예매 수의 76.4%, 총판매액의 82.7%를 차지했습니다.서울의 시장 점유율은 2024년 65.1%에서 2025년 60.6%로 다소 감소했지만, 경기도(8.7%→14.5%)와 인천(5.2%→7.6%)의 점유율은 증가했습니다.이들 지역의 공연 인프라 확장과 대형 공연 유치 확대에 따른 결과로 보입니다.비수도권에서는 대구(1천422건)와 부산(1천381건)에서 가장 많은 공연이 열렸습니다.대구와 부산의 공연 건수는 각각 전년보다 11.1%, 7.3% 증가했습니다.관람권 판매액은 부산 1천17억 원(23.0% 증가), 대구 566억 원(0.1% 증가)으로 집계됐습니다.문체부는 이번 분석 결과를 바탕으로 지역 공연 활성화를 위한 정책을 지속적으로 추진할 계획입니다.(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)