[자막뉴스] '절윤' 국힘 탈당한다더니…4시간 만에 말 바꾼 전한길

극우 유튜버 전한길 씨가 국민의힘을 탈당한다고 예고했다가 돌연 취소했습니다.



전씨는 어제(10일) 유튜브에서 "내일 국민의힘 당사에 가서 탈당계를 제출하겠다"고 밝혔습니다.



이후 전 씨 측은 밤 10시쯤 언론공지를 통해 "11일 오전 10시 국민의힘 당사를 전 씨가 직접 방문해 탈당계를 제출하고 입장을 발표할 예정"이라고 예고했습니다.



그런데 오늘 새벽 2시쯤 다시 '전한길 대표 탈당 취소 공식 입장문'이라는 제목으로 탈당 취소 의사를 전했습니다.



전 씨 측은 "윤석열 전 대통령 측 변호인단의 탈당 극구 만류 요청에 따른 조치"라고 설명했습니다.



앞서 전 씨는 지난 5일 자신의 팬카페에 등록된 한 게시글에 "국민의힘 지지, 자유와 혁신 지지, 소수 보수 정당 지지, 신당 창당 등 네 가지 선택지를 두고 깊이 고민하고 있다"는 댓글을 달았습니다.



신당 창당 취지에 대해선 "물러나지 않는다는 의미의 '노빠꾸' 윤 어게인, 부정선거 의혹 척결, 기존 정치 세력을 갈아엎는 것"이라고 부연했습니다.



전 씨는 지난해 4월 헌법재판소가 윤석열 전 대통령을 파면한 직후 창당 의사를 밝혔으나, 윤 전 대통령이 만류하면서 실제 창당까지 진행되진 않았다고 주장하기도 했습니다.



전 씨는 최근 국민의힘이 의원총회에서 당의 '절윤' 방침을 발표하자 장동혁 대표에게 정치 노선을 명확히 밝히라고 요구하면서, 그러지 않을 경우 "탈당하거나 창당을 고민하겠다"고 말했습니다.



