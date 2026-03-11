구윤철 "이번 주 중 석유 최고가격제 시행…모든 정책수단 활용"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제장관회의에서 발언하고 있다.
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 "중동상황이 민생과 경제·산업에 미칠 영향을 최소화할 수 있도록 추경을 포함해 가능한 모든 정책수단을 활용해 충분한 지원을 추진하겠다"고 밝혔습니다.
구 부총리는 오늘(11일) 오전 정부서울청사에서 '비상경제장관회의'를 주재하고 "경제상황이 시시각각 변화하고 있는 만큼 모든 상황을 고려하면서 기민하게 대처하고 있다"며 이같이 말했습니다.
이어 "대외 불확실성이 큰 상황이지만 우리 경제는 반도체 등 주력산업의 펀더멘털이 견조하고 208일분의 비축유 등 위기 대응능력도 갖추고 있다"며 "정부는 위험에 맞서는 '최전방의 파수꾼'이 돼 각별한 경각심을 갖고 국가경제를 단단히 지키겠다"고 강조했습니다.
'경제관계장관회의'는 오늘부터 '비상경제장관회의'로 전환됐습니다.
매주 개최하는 관계기관 합동 비상대응반도 차관급으로 격상한다는 방침입니다.
구 부총리는 "유가 추이를 모니터링하며 유류세 인하를 검토하고, 화물차·버스·택시 등에 대한 경유 유가연동보조금을 한시 상향하겠다"며 "소상공인 경영안정바우처, 긴급경영안정자금 등을 적극 지원하고 추가로 필요한 지원방안도 검토하겠다"고 설명했습니다.
특히 "이번 주 중 석유가격 최고가격제를 시행하고, 석유제품 매점매석 행위를 금지하는 고지를 통해 정유사·주유소 등의 사재기·판매기피 행위도 방지하겠다"고 밝혔습니다.
(사진=연합뉴스)
