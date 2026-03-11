이재룡, 음주사고 4일 만에 경찰 출석…무거운 표정으로 한 말은?

이미지 확대하기

음주운전 사고를 낸 뒤 현장을 떠난 혐의를 받는 배우 이재룡(62)이 경찰에 출석해 잘못을 인정하고 사과했다.이재룡은 지난 10일 오후 2시 서울 강남경찰서에 출석해 도로교통법상 음주운전과 사고 후 미조치 혐의 피의자 신분으로 조사를 받았다. 당초 오후 3시로 예정됐던 조사 시간보다 약 한 시간 먼저 경찰서에 도착했다.약 4시간가량 조사를 받은 뒤 취재진 앞에 선 이재룡은 검은 정장 차림으로 "저의 잘못된 행동으로 많은 분들께 심려를 끼쳐드려 정말 죄송하다"며 고개를 숙였다. 이어 "경찰 조사에서 사실대로 모두 말씀드렸고 앞으로 있을 법적 절차에도 성실히 따르겠다"고 말했다.음주운전 혐의를 인정하느냐는 질문에는 "오래 전에 바로 인정했다"고 답했다. 사고 뒤 현장을 떠난 이유에 대해서는 "그걸 인지하지 못했다. 잘못했다"고 말했다.이재룡은 지난 6일 오후 11시쯤 서울 강남구 청담역 인근에서 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받고 현장을 떠난 혐의를 받고 있다. 그는 사고 이후 차량을 자택에 주차한 뒤 지인의 집으로 이동했다가 약 3시간 뒤 경찰에 붙잡혔다.검거 당시 혈중알코올농도는 면허정지 수준이었던 것으로 전해졌다. 이재룡은 처음에는 음주 상태가 아니었다고 진술했지만 이후 소주 4잔을 마신 사실을 인정한 것으로 알려졌다.경찰은 사고 전 여러 술자리를 오간 정황 등을 토대로 당시 혈중알코올농도를 위드마크 공식으로 역산하는 등 정확한 경위를 조사하고 있다.경찰은 조사 내용을 검토한 뒤 조만간 사건을 검찰에 송치할 방침이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)