미 국방부 "이란과 전쟁서 미군 약 140명 부상, 8명은 중상"

▲ 미 국방부 청사(펜타곤)

미국이 대이란 군사작전을 시작한 이후 140명 정도의 미군이 다쳤고 8명이 중상을 입었다고 미 국방부가 현지시간 10일 발표했습니다.워싱턴포스트(WP) 등 미국 언론에 따르면 숀 파넬 미 국방부 대변인은 이날 "작전 시작 이후 10일간의 계속된 공격으로 140명 정도의 미군이 부상했다"면서 대다수는 경상자이고 108명은 임무에 복귀했다고 밝혔습니다.이어 중상자는 8명이라며 이들이 최고 수준의 치료를 받고 있다고 덧붙였습니다.미 국방부가 개전 이래 전체적 미군 부상자 수치를 제공한 것은 처음이라고 AP통신은 전했습니다.이란 전쟁 개시 이후 전사한 미군은 7명입니다.지난 1일 이란의 사우디아라비아 미군 기지 공격으로 중상을 입었던 벤저민 페닝턴 육군 하사가 7번째 사망자로, 이전의 전사자 6명 시신은 미국으로 귀환했습니다.미군의 부상자 규모는 이날 오후 로이터통신의 단독 보도로 알려졌다가 미 국방부의 확인 발표로 공식화됐습니다.미 국방부의 확인 이후 캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 브리핑에서 관련 질문에 "정확한 수치는 확인할 수 없지만, 대략적인 수치가 그 정도라고 알고 있다"고 답했습니다.(사진=게티이미지)