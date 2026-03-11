뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

오브라이언 '합류 추진'…문동주는 '불투명'

홍석준 기자
작성 2026.03.11 07:38 조회수
오브라이언 '합류 추진'…문동주는 '불투명'
안내

We only offer this video
to viewers located within Korea(해당 영상은 해외에서 재생이 불가합니다)

<앵커>

야구 대표팀이 WBC 8강 결전지, 미국으로 이동 중인 가운데, 부상으로 1라운드에 빠졌던 핵심 투수들이 팀에 가세할지 관심입니다. KBO가 한국계 메이저리거 오브라이언의 합류를 강력하게 추진하고 있는 가운데, 문동주 투수는 아직 컨디션이 실전 수준으로 올라오지 않은 모습입니다.

홍석준 기자입니다.

<기자>

호주와 최종전에서 팔꿈치 통증으로 일찍 교체된 손주영이 어제 정밀 검진을 위해 귀국하면서 8강전에 뛸 수 없게 됐습니다.

KBO는 대체 자원으로 종아리 부상 때문에 엔트리에서 빠졌던 세인트루이스의 한국계 투수 오브라이언의 합류를 추진 중입니다.

오브라이언은 최근 메이저리그 시범경기에서 최고 시속 159km를 찍으며 1이닝 무실점을 기록해 기대감을 키웠습니다.

세인트루이스의 스프링캠프가 8강전이 열릴 마이애미에서 차량으로 1시간 반 정도 떨어져 있어 이동도 수월한데, 세인트루이스 구단과 협의 등 절차가 남아 8강전 엔트리 합류 여부는 아직 결정되지 않았습니다.

어깨 부상으로 류지현 호에서 낙마했던 한화 문동주는 어제 구단 청백전에서 부상 복귀 후 첫 실전을 치렀습니다.

2이닝 동안 39개를 던지며 직구 평균 시속 150km 최고 시속 155km를 기록했지만, 사사구 3개를 허용하는 등 실전 감각이 완벽하지 않아 대표팀 합류 가능성은 크지 않다는 평가입니다.

[문동주/한화 투수 : (대표팀 선수들) 너무 멋있었고, 축하드리고. 앞으로도 꼭 남은 경기 최선을 다하셔가지고 끝까지 올라가셨으면 좋겠습니다.]

KBO는 오늘 중으로 대체 여부를 확정해 발표할 예정입니다.

(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 하성원, 디자인 : 황세연)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지