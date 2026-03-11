"이란 기뢰 설치"…"제거 안 하면 전례 없는 공격"

<앵커>



이란이 호르무즈 해협에 수중 지뢰, 기뢰를 설치하고 있단 관측이 잇따라 나오고 있습니다. 트럼프 대통령은 이미 기뢰 설치용 선박 열 척을 침몰시켰다면서 당장 기뢰를 제거하지 않으면 그 대가는 지금까지 본 적이 없는 수준일 거라고 엄포를 놨습니다.



뉴욕에서 김범주 특파원입니다.



<기자>



이란 해군이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하고 있다고 미국 CBS와 CNN 등이 잇따라 보도했습니다.



CNN은 미국 관계자들을 인용해서, 현지시간 화요일부터 이란 해군이 기뢰들을 해협에 설치하기 시작했다고 전했습니다.



이란은 현재까지 100개 이하를 설치한 것으로 분석되는데, 최대 6천 개까지 더 기뢰를 갖고 있는 것으로 파악됩니다.



기뢰는 작동방식이 다양하고 음파탐지기 등으로만 발견할 수 있어서 설치한 나라가 아니면 제거가 쉽지 않습니다.



트럼프 대통령은 이 보도 직후, 이란이 이 기뢰를 즉시 제거하지 않으면 전례 없는 수준의 공격을 할 것이라고 SNS에 적었습니다.



또 최근 몇 시간 동안 기뢰 부설용 배 10척을 침몰시켰다고도 밝혔습니다.



미군도 비슷한 발표를 내놨습니다.



[댄 케인/미 합참의장 : 오늘 기뢰 저장창고와 운반선을 추적하고 공격할 것입니다. 이 작전은 계속될 예정입니다.]



국제유가는 아직 크게 반응하지 않고 있습니다.



서부 텍사스 중질유 가격은 어제와 비슷한 80달러 대 중반에 머물고 있습니다.



또 뉴욕증시도 다우와 에스앤피 5백이 각각 0.1%, 0.2% 내리는 등 큰 움직임이 없었습니다.



원달러 환율은 1,465원까지 내려오면서 거래를 마쳤습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 이승진)