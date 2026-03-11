"공습으로 돈 못 받아"…막막한 수출 기업들

<앵커>



이란 전쟁의 여파로, 중동 국가와 거래하는 우리 수출기업들도 위깁니다. 특히 자금 여력이 없는 중소기업들은 치솟은 운송비 탓에 물건을 보내지 못하거나 거래가 끊겨 점점 더 버티기 힘들어지고 있습니다.



최승훈 기자가 현장취재 했습니다.



<기자>



이 미용의료기기 수출기업은 지난 1일 이라크에 있는 구매자로부터 전화를 받았습니다.



하루 전 미국이 이란을 공격한 이후 중동 상황이 나빠졌다며 대금 지급을 미루겠단 내용이었습니다.



[윤지혜/미용의료기기 수출기업 대표 : 보류할 테니까 한번 지켜보자 했는데. 쿠르드족이 들어간다, 이런 뉴스 나올 때는 아예 딱 (거래) 취소를 요청받았죠, 공식적으로.]



이집트와 사우디아라비아 등 다른 중동 국가에서도 줄줄이 주문이 취소됐고, 10만 2천 달러, 우리 돈 1억 7천만 원어치 제품이 그대로 창고에 쌓였습니다.



갑작스러운 매출 공백에 직원 인건비와 제품 원료비조차 감당하기 버겁습니다.



[윤지혜/미용의료기기 수출기업 대표 : 지금 이 상태로 그냥 거의 매출이 없는 상태로 간다고 그러면 한 6개월 못 버틸 것 같은데요. 코로나 때보다 더 힘든 것 같아요.]



국내 최대규모의 중고차 수출단지에는 나날이 차가 쌓여갑니다.



이미 팔렸다는 문구가 자동차마다 붙어 있지만, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 중동으로 가는 배를 구하지 못하기 때문입니다.



[이선호/중고차 수출업체 대표 : 물류비가 갑자기 올랐으니까. 지금 보내서는 이윤이 창출이 안 되고. 그럼 다시 갖고 와서 주차장에 놨다가….]



산업용 윤활유를 수출하는 중소기업은 중동으로 보낼 제품을 회사 마당에 쌓아두면서 하루하루를 버팁니다.



한 달 전에 배에 실어 보낸 물건도 목적지인 두바이에 도착하지 못하고 있는 상황.



시간이 갈수록 대체 항로를 찾기 어렵고 운임도 감당할 수 없습니다.



[안원대/산업용 윤활유 수출업체 대표 : (컨테이너) 1개가 주로 들어가는 게 180~200만 원 해요. 지금은 한 1,400~1,500만 원 줘야 돼요.]



중동 사태로 타격을 입은 중소기업들은 정부의 자금 지원을 기다리는 사이 어렵게 뚫어놓은 수출 판로를 빼앗길 수 있다며, 화물선과 화물기 확보 같은 즉각적인 지원이 필요하다고 호소합니다.



(영상취재 : 박현철·설치환, 영상편집 : 이상민)