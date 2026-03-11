1. "오늘 가장 격렬한 공습"…'유조선 호위' 혼선



미국이 이란에 대해 "가장 격렬한 공습을 하겠다"고 예고했습니다. 미국 에너지부 장관은 호르무즈 해협에서 유조선을 호위해 통과시켰단 잘못된 정보를 SNS에 올렸다가 지웠습니다.



2. UAE 정유시설 가동 중단…국제 유가·증시 제자리



아랍 에미리트의 가장 큰 정유시설이 드론 공격을 받아 가동이 중단됐습니다. 이란 전쟁 상황을 일단 관망하자는 심리가 퍼지면서 국제 유가와 미국 증시 모두 밤사이 큰 변동이 없었습니다.



3. 주한미군 '사드' 반출…"무기 반출에 반대 의견"



경북 성주에 있는 주한 미군의 사드 발사대 6대가 모두 기지 밖으로 옮겨진 걸로 확인됐습니다. 이재명 대통령은 주한 미군의 무기가 국외로 반출되는 상황에 대해 "반대 의견을 내고 있지만, 전적으로 관철할 수 없는 것도 현실"이라고 언급했습니다.



4. '노란봉투법' 시행 첫날…곳곳 '원청 교섭' 요구



노란봉투법 시행 첫날, 원청을 상대로 한 하청 업체 노동자들의 교섭 요구가 쏟아졌습니다. 민주노총은 교섭을 회피하는 원청 기업에 대한 압박을 이어가면서 7월엔 총파업을 할 계획입니다.