"미주의 방패인가 족쇄인가"…주미 중국대사관, 조롱 영상

▲ 미국 주재 중국대사관이 9일 소셜미디어에 올린 동영상

미국 주재 중국대사관이 9일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 창설한 안보 협력체 '미주의 방패'(Shield of the Americas)를 조롱하는 동영상을 소셜미디어에 올렸습니다.주미 중국대사관이 이날 페이스북·인스타그램 공식 계정에 올린 18초짜리 영상은 '미주의 방패' 로고가 걸린 선상 회의실에서 남색 양복을 입은 흰머리수리가 책상 위 빨간색 버튼을 누르는 장면으로 시작됩니다.버튼을 누르자 배 밖에서는 폭음과 함께 화염이 치솟고, 회의실에 앉아있던 작은 새들은 "도와달라"며 비명을 지릅니다.그러자 흰머리수리는 "모두를 안전하게 지킬 수 있게 해달라"면서 성조기 문양의 방패를 들어 올립니다.흰머리수리는 한데 모인 작은 새들의 머리 위로 방패를 올려주는데, 그 순간 방패에서 창살이 밑으로 뻗어 나옵니다.새들은 새장에 갇힌 꼴이 됩니다.흰머리수리는 새장을 바라보며 "때때로 안보에는 약간의 통제가 따른다"고 말하고, 영상은 끝납니다.이 영상에는 '미주의 방패인가, 미주의 족쇄인가'라는 제목이 붙었습니다.주미 중국대사관은 트럼프 대통령을 먹잇감을 노리는 맹금류로, 중남미 국가들을 약하고 작은 새로 묘사하면서, '미주의 방패'에 참여한 12개국이 미국의 패권 놀음에 휘둘리고 있다는 이미지를 강조하려 한 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 이달 7일 친미 우파 정권이 집권하고 있는 남미 12개국을 규합해 미주 지역 범죄 카르텔에 맞서 공동 대응을 할 수 있는 안보 협력체를 출범시켰습니다.트럼프 행정부는 미주 대륙에서 미국 외의 열강 세력을 용납하지 않겠다는 '돈로주의(도널드+먼로주의)을 앞세워 서반구에서 미국의 전략적 입지를 강화하겠다는 방침을 공언해왔습니다.(사진=미국 주재 중국대사관 인스타그램 영상 캡처, 연합뉴스)