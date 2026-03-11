"딸 유학중인데"…'동료의사들 상대 약 3억 원 사기' 전문의 실형

▲ 인천지법

평소 알고 지내던 동료 의사들을 속여 약 3억 원을 가로챈 의사가 실형을 선고받았습니다.인천지법 형사14단독 공우진 판사는 사기 혐의로 기소된 산부인과 전문의 A(58) 씨에게 징역 1년 6개월을 선고했다고 10일 밝혔습니다.A 씨는 2023년 10∼11월 B 씨 등 평소 알고 지내던 개원의 2명으로부터 4차례에 걸쳐 2억 8천500만 원을 받아 가로챈 혐의로 기소됐습니다.이들은 과거 같은 병원 등에서 근무했던 것으로 조사됐습니다.A 씨는 "딸이 의대 유학을 가는데 돈을 안 빌려주면 애가 의대에서 내쳐지게 생겼다", "딸이 유학 중인데 영주권 신청을 하려면 돈이 필요하다"는 말로 B 씨 등을 속였습니다.또 "전세 계약이 끝나서 보증금을 곧 받을 줄 알고 다른 호실을 매입했는데 보증금이 안 나와 돈이 묶였다"며 "보증금이 나오면 갚을 테니 2억 원을 빌려달라"고도했습니다.그러나 당시 A 씨의 딸은 의대 유학 중이 아니었으며, 많은 빚으로 이들의 돈을 갚을 능력도 없었던 것으로 드러났습니다.실제 A 씨의 전세보증금 5억 원 중 4억 원은 전세자금 대출에 묶여 있었습니다.공 판사는 "피고인의 편취액이 상당하고 피해 회복이 이뤄지지 않았다"며 양형 이유를 밝혔습니다.