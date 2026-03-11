"무기 반출에 반대 의견"…'중동 리스크'에 조기 추경 강조

<앵커>



주한 미군의 무기가 이란 전쟁 때문에 국외로 반출되는 상황에 대해서 이재명 대통령은 "반대 의견을 내곤 있지만, 전적으로 관철할 수 없는 것도 현실"이라고 언급했습니다. 국가 방위에 문제가 생길 수 있단 우려에 대해선 전혀 그렇지 않다고 강조했습니다.



박예린 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 어제(10일) 국무회의에서 최근 주한미군이 일부 무기를 국외로 반출하는 게 논란이 되고 있다면서 이렇게 말했습니다.



[이재명 대통령 : 일부 방공 무기를 반출하는 것에 대해서 우리는 반대 의견을 내고는 있지만, 또 우리 의견대로 또 전적으로 관철할 수 없는 것도 엄연한 현실입니다.]



'주한미군이 미국의 군사적 필요에 따라서 무기를 반출하는 상황'이라 막기 어렵단 뜻으로 풀이되는데, 국가 방위 자체는 전혀 우려하지 않아도 된다고 이 대통령은 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 우리 대북 억지 전략에 무슨 장애가 심하게 생기거나 그러느냐고 묻는다면 저는 전적으로 그렇지 않다고 말씀드릴 수 있습니다.]



이어 이 대통령은 "사실 국가 방위는 국가 단위 스스로 책임져야 한다"며 "자주국방 역량을 충실히 갖춰야 한다"고 덧붙였습니다.



이 대통령은 중동발 위기와 관련해 취약계층의 어려움을 지원하기 위한 추가경정예산 편성의 필요성도 언급했습니다.



[이재명 대통령 : 이번에 어차피 조기에 추경을 해야 할 상황인 것 같으니까 지금 재정 지원이나 소상공인 지원이나 한계 기업들 지원 등등 하려고 해도 추가 재정이 필요하겠죠?]



구윤철 경제부총리는 반도체 업황이 좋은데다 주식시장 거래세 등 재원이 늘었다는 점을 들며 국채 발행 없이도 추경이 가능할 것 같다고 답했습니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 남일)