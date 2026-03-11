토스뱅크 앱에서 환전 오류 발생…엔화 반값 거래 속출

▲ 토스뱅크
토스뱅크 앱에서 일본 엔화가 정상가의 절반 수준에 거래되는 오류가 발생했습니다.
토스뱅크와 온라인 커뮤니티 등에 따르면 어제(10일) 저녁 7시 29분부터 약 7분간 토스뱅크 앱에서 엔화로 환전할 경우 100엔당 472원대 환율이 적용됐습니다.
이날 엔화 환율은 100엔당 약 934원대였습니다.
정상 환율의 절반 수준 가격에 엔화가 팔린 것입니다.
엔화가 급락하면서 싼 가격에 자동 매수를 신청해 둔 일부 이용자 등이 실제로 떨어진 환율에 엔화를 구매한 것으로 알려졌습니다.
토스뱅크는 문제를 인지한 뒤 엔화 환전 거래를 일시적으로 중단시켰습니다.
오후 9시께에는 거래가 정상적으로 가능한 상황이라고 토스뱅크 관계자는 밝혔습니다.
이 관계자는 "내부 점검 과정에서 일시적으로 잘못된 환율이 적용됐다"면서 "이 기간에 이뤄진 환전 규모는 현재 파악 중"이라고 말했습니다.
토스뱅크는 이번 환전 오류 발생 원인과 정확한 거래 규모 등을 파악한 뒤 필요한 조치를 할 방침입니다.
앞서 지난해 2월 12일에는 하나은행에서 베트남동(VDN)이 정상 환율의 10분의 1에 고시되는 오류가 발생했습니다.
당시 약 3분간 잘못된 환율로 환전 거래가 발생했습니다.
이후 오류에 따른 거래를 취소할 수 있도록 한 전자금융거래법에 따라 해당 거래는 모두 취소됐습니다.
(사진=토스뱅크 제공, 연합뉴스)
댓글