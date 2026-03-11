토스뱅크 앱에서 환전 오류 발생…엔화 반값 거래 속출

▲ 토스뱅크

토스뱅크 앱에서 일본 엔화가 정상가의 절반 수준에 거래되는 오류가 발생했습니다.토스뱅크와 온라인 커뮤니티 등에 따르면 어제(10일) 저녁 7시 29분부터 약 7분간 토스뱅크 앱에서 엔화로 환전할 경우 100엔당 472원대 환율이 적용됐습니다.이날 엔화 환율은 100엔당 약 934원대였습니다.정상 환율의 절반 수준 가격에 엔화가 팔린 것입니다.엔화가 급락하면서 싼 가격에 자동 매수를 신청해 둔 일부 이용자 등이 실제로 떨어진 환율에 엔화를 구매한 것으로 알려졌습니다.토스뱅크는 문제를 인지한 뒤 엔화 환전 거래를 일시적으로 중단시켰습니다.오후 9시께에는 거래가 정상적으로 가능한 상황이라고 토스뱅크 관계자는 밝혔습니다.이 관계자는 "내부 점검 과정에서 일시적으로 잘못된 환율이 적용됐다"면서 "이 기간에 이뤄진 환전 규모는 현재 파악 중"이라고 말했습니다.토스뱅크는 이번 환전 오류 발생 원인과 정확한 거래 규모 등을 파악한 뒤 필요한 조치를 할 방침입니다.앞서 지난해 2월 12일에는 하나은행에서 베트남동(VDN)이 정상 환율의 10분의 1에 고시되는 오류가 발생했습니다.당시 약 3분간 잘못된 환율로 환전 거래가 발생했습니다.이후 오류에 따른 거래를 취소할 수 있도록 한 전자금융거래법에 따라 해당 거래는 모두 취소됐습니다.(사진=토스뱅크 제공, 연합뉴스)