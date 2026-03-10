일본, 체코에 완승…조별리그 4전 전승

▲ 체코전에서 승리를 거둔 일본 선수들이 환호하고 있다.

일본이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그를 4전 전승으로 마쳤습니다.일본은 10일 일본 도쿄돔에서 열린 조별리그 C조 4차전 체코와 경기에서 9-0으로 이겼습니다.4승의 일본은 C조 1위로 8강에 진출, 한국 시간으로 15일 오전 10시 D조 2위와 준결승 진출을 놓고 다투게 됐습니다.D조 2위는 정해지지 않았으며 도미니카공화국과 베네수엘라의 맞대결에서 패한 나라가 될 가능성이 큽니다.앞서 열린 5차례 WBC에서 2006년과 2009년, 2023년 등 세 번 우승한 일본은 결승 진출에 실패했던 2013년과 2017년에도 3위에 오른 강호입니다.이날 체코와 경기 결과에 상관없이 이미 조 1위로 8강에 오르는 것이 확정됐던 일본은 8회초까지 체코와 0-0으로 팽팽히 맞섰습니다.8회말 공격 1사 1루에서 와카쓰키 겐야(오릭스 버펄로스)의 우익 선상 2루타로 선취점을 뽑은 일본은 이어진 2사 1, 2루에서 슈토 유키오(소프트뱅크 호크스)의 3점 홈런으로 승기를 잡았습니다.또 이어진 2사 만루에서는 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)가 만루 홈런을 때려 순식간에 9-0으로 달아났습니다.일본은 이날 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스), 스즈키 세이야(시카고 컵스) 등 주축 선수들을 기용하지 않았습니다.이날 경기로 C조 일정이 모두 끝났으며 C조에서는 일본(4승)이 1위, 한국(2승 2패) 2위로 8강행 티켓을 획득했습니다.호주와 대만도 2승 2패를 기록, 한국과 동률을 이뤘으나 최소 실점률에서 한국에 밀렸고, 호주와 대만의 순위는 최소 자책점률을 비교해 호주가 3위, 대만 4위로 정해졌습니다.4패의 체코가 최하위에 그쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)