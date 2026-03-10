프로배구 흥국생명, 기업은행 제압…3위 사수 가능성 커져

▲ 득점 후 기뻐하는 흥국생명 선수들

프로배구 흥국생명이 IBK기업은행을 제압하며 플레이오프(PO) 진출에 한 걸음 다가섰습니다.흥국생명은 10일 인천 삼산월드체육관에서 열린 프로배구 진에어 2025-2026 V리그 여자부 홈경기에서 IBK기업은행을 세트 점수 3-2(25-20 23-25 16-25 25-19 15-12)로 꺾었습니다.3위 흥국생명은 승점 57(19승 16패)을 기록해 정규리그를 2경기 덜 치른 4위 GS칼텍스(승점 51·17승 16패)와 승점 차를 7로 벌렸습니다.흥국생명이 3위에서 밀려나거나 준플레이오프(준PO)를 치를 가능성은 아직 남아 있습니다.GS칼텍스가 아직 정규리그를 3경기 남겨놓고 있기 때문입니다.준플레이오프는 3, 4위 간 승점 차가 3 이하일 때만 열립니다.반면 5위 기업은행(승점 49·16승 17패)은 이날 패배로 포스트시즌 진출에 빨간불이 켜졌습니다.기업은행은 남은 2경기를 이겨도 경우의 수를 따져봐야 준PO 진출 여부를 알 수 있습니다.흥국생명은 1세트 레베카 라셈(등록명 레베카)의 7득점 활약 속에 경기를 지배했습니다.무리 없이 24-17 세트포인트를 잡았지만, 기업은행도 막판 3연속 득점하며 반격에 나섰습니다.하지만 24-20에서 레베카가 백어택으로 마무리하며 1세트를 가져왔습니다.엎치락뒤치락하며 팽팽하게 맞서던 2세트 22-22에선 2연속 득점을 내주며 위기에 몰렸습니다.김다은이 퀵오픈으로 한 점을 따냈지만 기업은행 최정민의 퀵오픈을 막아내지 못하며 23-25로 세트를 내줬습니다.3세트에선 기업은행의 외국인 주포 댄착 빅토리아(등록명 빅토리아)에게 무려 14점을 허용하면서 16-25 9점 차로 세트를 내줬습니다.4세트는 아시아쿼터 아닐리스 피치(등록명 피치)와 최은지가 모두 6득점을 올리며 분위기를 바꿨습니다.피치는 4세트 공격률 100%를 기록했습니다.21-18에서 3연속 득점으로 2매치포인트를 만들었고, 24-19에서 피치의 속공이 성공하며 세트를 가져왔습니다.마지막 5세트에선 4-6에서 6연속 득점을 성공하며 앞서갔고 14-13 매치포인트에서 최은지의 퀵오픈으로 경기를 마무리지었습니다.이날 흥국생명은 피치와 최은지 모두 17점을 올리며 승리에 앞장섰습니다.빅토리아는 이날 경기 양 팀 통틀어 최다 득점인 35점을 올리며 분투했지만 패배를 막지 못했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)