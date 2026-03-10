UAE 석유사 핵심 정유복합단지 드론피격에 가동 중단

▲ UAE 국영석유회사 ADNOC

아랍에미리트(UAE) 국영 아부다비석유회사(ADNOC)의 핵심 시설인 정유·석유화학 복합단지 루와이스 산업단지가 현지시간으로 10일 드론 공격을 받았습니다.블룸버그 통신은 예방적 조처로 정제시설이 일시 중단됐다고 보도했습니다.아부다비 정부 공보국은 엑스를 통해 "루와이스 산업단지 내 한 시설이 드론 공격을 받아 화재가 발생, 이에 대응 중이며 현재 인명피해는 없다"고 발표했습니다.공보국은 공격 주체는 구체적으로 밝히지 않았으나 이란발 공격일 가능성이 매우 큰 상황입니다.이란은 미국·이스라엘의 공습에 보복한다는 명분으로 주변 걸프 국가의 미군 기지, 에너지 관련 시설을 미사일·드론으로 공격하고 있습니다.걸프 국가 가운데 UAE가 가장 많은 공격을 받고 있습니다.아부다비에서 서쪽으로 약 240㎞ 거리인 루와이스 산업단지는 원유 정제량이 하루 92만 2천배럴로 단일 단지로는 세계에서 5위 안에 들고 석유화학 제품, 가스 처리, 비료 등도 생산합니다.특히 푸자이라항까지 이어지는 송유관(ADCOP)을 통해 호르무즈 해협을 우회해 하루 약 150만 배럴을 수출할 수 있습니다.(사진=로이터, 연합뉴스)