[날씨/XR] '탁한 대기질' 계속…"호흡기 건강 유의"

날은 좋았지만, 오늘(10일)도 공기 질이 다소 아쉬웠습니다.



모레까지는 대기질이 탁할 것으로 보여서 호흡기 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



한편 대구 등 일부 영남 지역에는 건조주의보가 내려졌는데요.



모레는 건조함을 달래줄 눈, 비 예보가 동쪽 지역에 나와 있습니다.



미세먼지 예측도 보겠습니다.



내일도 오후에는 대기 확산이 원활해지면서 농도가 일시적으로 옅어지겠지만, 오전과 밤으로는 대기가 정체되면서 공기질이 나쁘겠습니다.



먼지는 모레 늦은 오후에 북동 기류가 유입되면서 동쪽 지역부터 먼지가 차츰 해소될 것으로 예상됩니다.



다음은 위성 영상 보겠습니다.



지금은 전국 하늘 대체로 맑게 드러나 있는데요.



내일은 중국 상하이 부근에 위치한 고기압이 동쪽으로 이동하면서 고기압 가장자리에 들어 대체로 흐려지겠습니다.



내일 중부 서해안 지역에는 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠습니다.



내일 아침에는 구름이 이불 역할을 하면서 오늘 아침보다 덜 쌀쌀하겠고요, 낮 기온은 서울이 9도, 대구가 13도로 오늘만큼 오르겠습니다.



모레부터는 동풍이 불면서 서쪽 지역을 중심으로 낮 기온이 10도를 웃돌아 포근해지겠고요, 동해안 지역에는 눈, 비 소식이 나와 있습니다.



(남유진 기상캐스터)