"무기 반출에 반대 의견…조기 추경해야 할 상황"

박예린 기자
작성 2026.03.10 20:26
<앵커>

이재명 대통령이 중동 상황과 관련해 주한 미군의 무기가 국외로 반출되고 있는 상황을 언급했습니다. 우리 정부가 "반대 의견을 내고는 있지만, 전적으로 관철할 수 없는 것도 현실"이라고 말했습니다. 이 대통령은 조기 추경 편성의 필요성도 강조했습니다.

이 내용은 박예린 기자입니다.

<기자>

이재명 대통령은 오늘(10일) 국무회의에서 최근 주한미군이 일부 무기를 국외로 반출하는 게 논란이 되고 있다면서 이렇게 말했습니다.

[이재명 대통령 : 일부 방공 무기를 반출하는 것에 대해서 우리는 반대 의견을 내고는 있지만, 또 우리 의견대로 또 전적으로 관철할 수 없는 것도 엄연한 현실입니다.]

'주한미군이 미국의 군사적 필요에 따라서 무기를 반출하는 상황'이라 막기 어렵단 뜻으로 풀이되는데, 국가 방위 자체는 전혀 우려하지 않아도 된다고 이 대통령은 강조했습니다.

[이재명 대통령 : 우리 대북 억지 전략에 무슨 장애가 심하게 생기거나 그러느냐고 묻는다면 저는 전적으로 그렇지 않다고 말씀드릴 수 있습니다.]

이어 이 대통령은 "사실 국가 방위는 국가 단위 스스로 책임져야 한다"며 "자주국방 역량을 충실히 갖춰야 한다"고 덧붙였습니다.

이 대통령은 중동발 위기와 관련해 취약계층의 어려움을 지원하기 위한 추가경정예산 편성의 필요성도 언급했습니다.

[이재명 대통령 : 이번에 어차피 조기에 추경을 해야 할 상황인 것 같으니까 지금 재정 지원이나 소상공인 지원이나 한계 기업들 지원 등등 하려고 해도 추가 재정이 필요하겠죠?]

구윤철 경제부총리는 반도체 업황이 좋은 데다 주식시장 거래세 등 재원이 늘었다는 점을 들며 국채 발행 없이도 추경이 가능할 것 같다고 답했습니다.

(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 남일)
