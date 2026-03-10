국힘, 본회의장서 "야 인마" 발언 박선원 민주당 의원 징계안 제출

▲ 26일 국회에서 열린 2월 임시국회 8차 본회의에서 국민의힘 몫의 천영식 방송미디어통신위원회 위원 후보자의 추천안이 부결된 뒤 국민의힘 의원들이 항의하는 과정에서 더불어민주당 박선원 의원이 비속어를 사용하자 국민의힘 의원들이 강하게 항의하고 있다.

국민의힘이 오늘(10일) 국회에서 자당 의원들에게 모욕적 발언과 비속어를 했다는 이유로 더불어민주당 박선원 의원에 대한 징계안을 국회 의안과에 제출했다고 밝혔습니다.국민의힘은 이날 "본회의장과 상임위 회의장 등에서 국민의힘 의원들에게 거듭 모욕적인 발언과 비속어를 한 박 의원에 대해 징계안을 제출했다"고 공지했습니다.앞서 박 의원은 지난달 26일 열린 국회 본회의에서 국민의힘 몫인 천영식 방송미디어통신위원회 상임위원 후보자 추천안이 부결된 뒤 여야 의원들이 설전을 주고받는 과정에서 국민의힘 박충권 의원 등을 향해 "야 인마"라고 외쳤습니다.이에 국민의힘 의원들이 "야 인마가 뭐야"라고 응수하며, 충돌하는 상황이 빚어졌습니다.(사진=연합뉴스)