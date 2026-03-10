'반포대교 추락 포르쉐' 약물 건넨 전 간호조무사 경찰에 구속

▲ 약에 취한 상태로 운전하다 구속된 포르쉐 운전자에게 약물을 건넨 혐의를 받는 전직 간호조무사가 10일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 서울서부지법에 출석하고 있다.

반포대교에서 추락한 포르쉐 운전자에게 약물을 건넨 혐의를 받는 전직 간호조무사가 구속됐습니다.서울서부지법 김형석 영장전담 부장판사는 오늘(10일) 마약류관리법 위반(향정) 혐의를 받는 30대 여성 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 "증거를 인멸하고 도망할 염려가 있다"며 영장을 발부했습니다.A 씨는 지난 2일 포르쉐 운전자 B 씨에게 약물을 건넸다며 경찰에 자진 출석했습니다.A 씨는 프로포폴 등 약물을 처방받기 위해 병원을 옮겨 다니는 B 씨와 알게 된 뒤 사고 당일을 포함해 A 씨의 약물 투여에 여러 차례 도움을 준 것으로 경찰은 보고 있습니다.경찰은 A 씨가 일했던 병원을 압수수색해 관련 자료를 확보했으며, 도주와 증거인멸 우려가 있다고 판단해 구속영장을 신청했습니다.(사진=연합뉴스)