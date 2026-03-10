32개 의대, 정원 10% 이상 지역의사제로…지역 중고교 나와야

▲ 의과대학

오는 2027학년도 대입부터 서울을 제외한 전국 32개 의과대학은 정원의 10% 이상을 해당 지역에서 10년간 의무 복무하는 '지역의사 전형'으로 선발해야 합니다.보건복지부는 오늘(10일) 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 '지역의사양성법 시행령' 제정안이 의결됐다고 밝혔습니다.시행령에 따르면 지역의사 선발 전형에는 해당 의대 소재지나 인접 지역에서 중·고등학교를 졸업하고 거주 요건을 충족한 지역 학생만 지원할 수 있습니다.합격한 학생에게는 등록금과 교재비, 주거비 등이 지원되지만, 휴학이나 유급 등의 사유가 발생하면 지원이 중단됩니다.또 10년의 의무 복무를 이행하지 않을 경우 지원받은 금액을 전액 반환해야 합니다.의무 복무 지역은 선발 당시 본인의 고등학교 소재지를 기준으로 정해지며, 전문의 자격 취득을 위한 수련 병원이 없는 경우 등 부득이한 상황에 한해서만 복무 지역을 별도로 정할 수 있게 했습니다.보건복지부는 이번 시행령 제정으로 지역의사제의 제도적 기반이 마련된 만큼, 의료 공백을 해소하고 지역 어디서나 필수의료를 누릴 수 있는 환경을 만들겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)